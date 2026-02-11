Segundo atropello en Burgos en apenas 15 minutos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Segundo atropello en Burgos con apenas 15 minutos de diferencia con el primero registrado en Esteban Sáez Alvarado. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.59 horas en la que se alertaba de otro atropello, esta vez en el Paseo Pisones, 5.

En el aviso al 1-1-2 se indica que se trata de una mujer de 64 años herida en una rodilla, y que está consciente, tras ser atropellada por un turismo.

El 1-1-2 avisa del accidente a la Policía Local, así como a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.