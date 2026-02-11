Segundo atropello en Burgos en apenas 15 minutos
Una mujer sufre un atropello en el Paseo de Pisones
Segundo atropello en Burgos con apenas 15 minutos de diferencia con el primero registrado en Esteban Sáez Alvarado. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.59 horas en la que se alertaba de otro atropello, esta vez en el Paseo Pisones, 5.
En el aviso al 1-1-2 se indica que se trata de una mujer de 64 años herida en una rodilla, y que está consciente, tras ser atropellada por un turismo.
Burgos
Herida una mujer en un atropello en Burgos
El Correo de Burgos | El Mundo
El 1-1-2 avisa del accidente a la Policía Local, así como a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.