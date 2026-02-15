Humor para espantar el frío. Así fue la chirigota de la Recreativa Castellana en fotos

A pesar del frío, el público respondió a la cita a los pies de la Catedral con la comparsa de la Recreativa Castellana y sus siete ácidas coplas.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La comparsa de la Peña Recreativa Castellana volvió a tirar de humor e ironía para combatir el frío estos Carnavales que arrancaron pasados por agua. Ocho coplas que muchos esperaban en la Plaza del Rey San Fernando con el programa en la mano para no perderse ni un verso. Ya aseguraban en la presentación que «el panorama patrio está para echar mano al arcabuz... o al botijo, según apriete la sed».

Pero la daga de sus coplas tenía un destino: «Cantar al mangoneo fino y basto, al negocio disfrazado de necesidad, al disparate elevado a decreto y al viejo deporte nacional de prometer hasta meter... y una vez metido, olvidar lo prometido», dice la comparsa en su presentación de intenciones.

Este año las pullas han tirado hacia Madrid, aunque también ha quedado alguna pica en Valladolid o en la Plaza Mayor, las menos. Así, transformaron la música de ‘Dartacán y los tres Mosqueperros’ en 'Pedrocán y los tres cuatreros' con puyas para Pedro y los del Peugeot. Y en la primera, un homenaje al técnico de Festejos Enrique García, Kike, fallecido recientemente y que para ellos era y será «siempre VIP».

Si en su momento fueron las mascarillas, el inicio del año ha estado marcado por la compra masiva de balizas V16. No podía quedarse sin copla al ritmo de ‘El puente’ de Los mismos: «Creo que puede pasar como con las mascarillas / y alguno encuentre un negocio que le resulte de maravilla». El ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ de Los Beatles se transformó en ‘Sobre aquí, sobre allá’ para cantar «sobre aquí, sobre allá, ¡esto marcha! /Gobierno de corrupción / Fontaneros para las cloacas / que extorsionan sin rubor».

Con Estopa y ‘Cómo Camarón’ encontraron el tono para abordar la tragedia de los incendios de este verano en versión regional. Con ‘¡Manda Quiñones!’ repartieron a Mañueco, Quiñones y para ‘el Besugo del Pisuerga’, es decir, Óscar Puente. A los fuegos ponen solución: «Tendremos que comprar cabras / y que limpien las montañas / del norte al sur de España / previniendo la extinción». Pero para los transportes, una pena que no es nueva: «A veces lamento / esta gobernanza / y que no haya directo / de Burgos a Aranda». Con La Morocha dedicaron coplilla a Ayuso: ‘Isabelita está toda desatada / desde que es presidenta / no pierde ninguna ocasión / de poder está hambrienta». Con Amaral encontraron las notas idóneas para catar a la Capitalidad Cultural. ‘Huele a timo...’, la sexta canción donde recuerdan que «poco esfuerzo veo, que no sea postureo. Y en la organización, hay mucho mamoneo». De sucesos también hubo copla con la ‘Tarta feliz’ dedicada a al postre de hachís y el turno millonario de Bridgestone.

Las dos últimas fueron las tonadas con más sabor burgalés que precedieron al ya tradicional ‘Soy de Burgos’ con el que se cerró una cita que empezó, medio en broma medio en serio, en el año 88. «Unos cuantos salimos disfrazados por las calles y pensamos que había que cantar algo, y así llevamos cantando 38 años», aseguran dos veteranos que repartían el programa que permite a los espectadores unirse a la comparsa.

Aquella primera experiencia gustó. Y el artista burgalés Román García se puso al frente en la siguiente edición. «Fue el gran artífice del carnaval en la Peña, el gran director de todos; fuimos haciendo los trajes, mejorando cada año, sacando canciones y coplillas donde nos metíamos con todo quisqui y al final acabamos convirtiéndolo en tradición», recuerda.

La cita en el Sarmental empezó por una foto. «Nos queríamos tomar una foto, empezamos a cantar y se llenó de gente aquello». Ya solo quedó repetirlo. Quienes recogieron el testigo mantienen esa tradición a día de hoy. 34 cantan al micrófono cada año en unos carnavales que en la sede de la Recreativa Castellana arrancan antes de Navidad. Todo se decide entre todos. Primero, el diseño del traje. Después, las coplas. La cita mantiene sus fieles que repiten, año a año, a pesar del frío.