Un libro recoge las claves del espacio Burgos Industria

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la sociedad de promoción ProBurgos, ha editado un libro-catálogo que recoge todo el contenido de la exposición permanente del espacio Burgos Industria, abierta desde el pasado año y que hace un recorrido sobre la historia industrial de la ciudad desde comienzos del pasado siglo hasta la actualidad.

Un catálogo "necesario", según uno de sus principales impulsores, Gonzalo Andrés, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Burgos (UBU) y comisario del espacio Burgos Industria, que recoge todo el contenido de la exposición, con las 170 piezas más representativas de la evolución del tejido industrial burgalés. Un espacio por el que en su primer año en marcha han pasado más de 10.000 personas, "un verdadero hito", según Andrés, pero "no era suficiente", por lo que era necesario dar más contenido al espacio, a través de iniciativas como 'Los jueves de la industria', por el que ya han pasado 36 empresas, o con las visitas didácticas de colegios o jóvenes industriales para fomentar "la educación en cultura industrial".

No obstante, era "necesario un libro para consolidar todos estos contenidos". Un catálogo que será muy útil como guía, no solo para los burgaleses, sino para todas las delegaciones y embajadas de otros países que han visitado la ciudad y que llegan gracias a la labor de promoción industrial que realiza el Ayuntamiento de Burgos, "gente que tiene que ver el perfil que como ciudad industrial tiene Burgos y en ese sentido un libro para que no tengan sólo el mensaje cuando están aquí". Un libro para que "tengan estos datos en su casa, que puedan leerlos, que los tengan en su espacio de trabajo".

Se trata también de una publicación que recoge todo el trabajo que ha hecho la Universidad de Burgos en los últimos 20 años para mostrar el valor del tejido industrial de Burgos. También es "una manera de vincular ciencia, territorio y traer la academia a la ciudadanía en ese modelo de transferencia de conocimiento y de ciencia abierta".

El libro reproduce el contenido de la exposición permanente y del centro de interpretación, siempre con el objetivo de ser "muy didáctico", acompañado de textos sencillos y numerosas imágenes, con la pretensión de "difundir los verdaderos elementos que nos importan como ciudad desde el punto de vista de la promoción industrial".

La publicación comienza con una síntesis que se sustenta en cuatro bases que "relacionan el territorio, el espacio, el tiempo, la forma urbana y la evolución de la sociedad". En primer lugar se centrar en la vida cotidiana, "cómo influye la industria en todo eso". En segundo lugar, el libra recoge la industria en el mapa, el territorio, "qué impacto tiene la industria en el territorio". En tercer lugar, se centra en la industria en el urbanismo, "cómo ha influido también en la ordenación, el crecimiento y la evolución de la ciudad. Y en cuarto lugar, "la comunicación de la industria a través de la sala que tiene que ver con la industria en la prensa".

El catálogo también recoge cifras que ponen de manifiesto la importancia de la industria en el desarrollo de la ciudad. Así, algunas de las destacadas que puso sobre la mesa Andrés están que hay 600 empresas industriales aproximadamente, con más de 21.000 empleos vinculados de forma directa. Sus 2.400 hectáreas de suelo industrial convierten a Burgos en "la décima ciudad española en términos absolutos en suelo industrial urbanizado, la decimocuarta en términos absolutos en empleo industrial". Otro dato aportado por catedrático de la UBU es que "de las 90 áreas urbanas españolas, solo hay 13 que tienen más empleo industrial y 9 que tienen más suelo industrial que nuestra ciudad". A ello añadió que el municipio de Burgos es "el octavo municipio español con más empleo industrial de los 8.000 municipios españoles".

Más datos. En términos relativos, "es la segunda ciudad española en suelo industrial por habitante, en empleo industrial por habitante, también la segunda en suelo industrial sobre el total urbanizado y la quinta ciudad española en porcentaje de población activa industrial".

En definitiva, las cifras indican la importancia de la industria en el crecimiento de la capital. Y como dato final, Andrés remarcó que Burgos lleva más de 100 años con un porcentaje de población activa industrial superior al 20%. "Hay muy pocas ciudades en España que puedan tener esta cifra durante más de 100 años". Es más, "si mañana sacamos las industrias, quitamos los polígonos de la ciudad, una tercera parte de la población se quedaría sin sustento, sin modo de vida".

El libro repasa las cinco salas que componen la exposición permanente, "desde la primitiva economía preindustrial de aquellas ciudades sin chimeneas en las que apenas había industria hasta los años 30 del siglo XX, cómo todo eso va evolucionando poco a poco".

En una segunda parte se recuerda el impacto de la industria textil a través de las fábricas de la postguerra. De hecho, "entre el 12 y el 15% de toda la producción nacional de fibras artificiales española se hacía en la ciudad, más de 80 empresas textiles". Burgos ya era una ciudad industrial antes del Polo de Desarrollo, eso sí, un polo industrial que fue "una experiencia irrepetible". La que llamó "la década prodigiosa de la industrialización" dejó "100 empresas, 19.000 millones de prestaciones de inversión, 13.000 empleos nuevos".

La cuarta parte del libro aborda todo el proceso de crisis, reconversión y reestructuración desde los años 80, final de los 70, años 80 hasta el final del siglo XX. Una época de muchos cierres de empresas, que dejaron a la mitad el Polo de Desarrollo, "pero a partir de ahí se crearon nuestros grandes grupos empresariales".

"Creo que el mensaje del libro-catálogo es excelente, desde el punto de vista de tener un testimonio de lo que ha significado la industria, la historia de la ciudad", resumió Andrés.

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, destacó que el libro "surge o nace con la idea de ser una herramienta de apoyo al propio espacio Burgos Industria". Remarcó que el espacio "lo que hace es recorrer la evolución del tejido industrial, del tejido productivo burgalés desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad". Y lo hace, añadió, "ofreciendo una visión clara, una visión concreta y estructurada de los principales hitos que han marcado su desarrollo".