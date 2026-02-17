El PSOE apoyará la modificación del PGOU "por coherencia"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE se posiciona a favor de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burgos por "responsabilidad y coherencia" con la labor desarrollada en este sentido durante el pasado mandato, cuando la formación estaba al frente del Ayuntamiento, y por considerar que el documento incorpora mejoras relevantes para la ciudad fruto del consenso político "alcanzado en la anterior etapa municipal". Con el apoyo socialista y el lógico voto positivo del equipo de Gobierno del PP, la aprobación provisional de los cambios (con un texto ya depurado tras la estimación de algunas de las 63 alegaciones recibidas) saldrá adelante en el Pleno ordinario de marzo al margen de la posición de Vox, pues se requiere mayoría absoluta.

La concejal socialista Sonia Rodríguez explicó que el grupo mantiene el mismo sentido de voto que en la primera aprobación inicial de marzo de 2023. "Trabajamos muy intensamente entre 2019 y 2023 en los acuerdos que sostienen este documento", subrayó, para indicar que sería "incoherente" desmarcarse ahora de un texto que el PSOE ayudó a construir y del que se siente "orgulloso". Al respecto, Rodríguez insistió en que el resultado final "transforma casi un plan en el que no creíamos -el aprobado por el PP en solitario en 2014- en algo muy positivo para la ciudad", con mejoras "absolutamente prácticas para el día a día que los ciudadanos podrán notar".

Entre las principales novedades, de las que, no obstante, se ha hablado largo y tendido durante años, la edil socialista destacó la nueva regulación del mantenimiento de los espacios libres de dominio privado y uso público, cerca de 60 en toda la ciudad. Tras la modificación en ciernes, que aún tardará meses en entrar en vigor, el Ayuntamiento asumirá en estos puntos el mantenimiento ordinario, las labores de limpieza, iluminación, arreglo del mobiliario urbano o adecuación de jardines, así como la reposición superficial derivada del uso ciudadano, mientras que las reformas estructurales seguirán correspondiendo a los propietarios. Rodríguez consideró que "al ser un espacio de uso público, el desgaste propio del uso tiene que ser asumido por la administración", una reivindicación histórica de los vecinos que residen en áreas con este tipo de espacios.

Otra mejora que pasará a ser efectiva tras la aprobación definitiva del documento afecta a las cocheras de autobuses en la carretera de Poza. El nuevo texto permitirá realizar obras de mantenimiento mientras no se produzca su traslado, lo que solventará las limitaciones del planeamiento vigente.

El documento también incorpora la regulación específica de apartamentos y viviendas turísticas. Los integra, según precisó la concejal del PSOE, en el uso residencial hotelero y fija condiciones para su implantación, como accesos independientes en edificios residenciales y el límite del 25% de la superficie construida destinada a este uso. Además, "se introducen incentivos para la construcción y rehabilitación sostenible y eficiente, mediante ventajas urbanísticas que buscan fomentar este tipo de proyectos y hacerlos más atractivos para los promotores", señaló.

A juicio de la edil, estos cambios alejan el texto final del original y eliminan buena parte de las razones que motivaron el rechazo socialista en 2014. El proceso que superará en el próximo Pleno su penúltimo trámite arrancó tras las sentencias judiciales que obligaron a revisar el PGOU de Lacalle, que, según el PSOE, planteaba "un crecimiento urbanístico desmesurado y fomentaba una ciudad dispersa basada en la expansión periférica". El Tribunal Superior de Justicia anuló 4 sectores urbanizables que permitían 14.000 viviendas.

Los socialistas criticaron entonces que generaba una "burbuja" de suelo urbanizable "injustificada", con previsiones de población muy superiores a la realidad y un modelo que "encarecía los servicios públicos y priorizaba la liberalización de suelo frente a la rehabilitación, la vivienda social y la revitalización de los barrios consolidados", recordó Rodríguez, que agradeció a su compañero de filas, Daniel Garabito, el esfuerzo realizado para mejorar este planteamiento al frente del área de Urbanismo durante el mandato pasado, cuando, "pese a gobernar en minoría, el PSOE descartó dejar este documento en un cajón y promovió hasta quince reuniones extraordinarias para implementar mejoras consensuadas".