La Junta mantiene la fase de emergencia por riesgo de inundaciones en Burgos

En la cuenca del Ebro permanecen en aviso amarillo los puntos de control de Ebro-Miranda y Nela-Trespaderne, mientras que en la del Duero continúan en amarillo los de Covarrubias y Pinilla de los Moros y en rojo los de Vadocondes y Aranda de Duero

Imagen de este martes 16 de febrero del río Ebro a su paso por Miranda.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, mantiene la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) debido a que continúan la circunstancias que motivaron su activación, el pasado viernes 7 de febrero a las 23:14 horas.

Actualmente, la cuenca del Ebro se encuentra en amarillo en los puntos de control de Ebro-Miranda y Nela-Trespaderne, y la del Duero se mantiene en amarillo en los puntos de control de Covarrubias y Pinilla de los Moros, y en rojo en las estaciones de Vadocondes y Aranda de Duero.

En cuanto a la red viaria, hay incidencias en la N-122 en el punto kilométrico 283,6 a la altura de Fuentecén; en la A-231 del punto kilométrico 135,6 al 137, de Melgar de Fernamental a Villanueva de Argaño; en la BU-526, del punto kilométrico 14,5 al 16, de Espinosa de los Monteros a Quintanilla del Rebollar (BU-562); en la BU-535, del punto kilométrico 0,75 al 0,751, de Miranda de Ebro (N-1) al límite del País Vasco; en la BU-570, del punto kilométrico 3,2 al 3,2, de Espinosa de los Monteros (BU-526) a Salcedillo (BU-572); en la BU-570, del punto kilométrico 11,5 al 11,5 de Salcedillo (BU-572) al límite con Cantabria; en la BU-735 del punto kilométrico 4 al 5, de Miranda de Ebro (BU-733) a Ircio; en la BU-820 del punto kilométrico 43,2 al 43,2 de Pineda de la Sierra a Riocavado de la Sierra (Puerto del Manquillo); en la BU-923 de los puntos kilométricos 24 al 24,85 y del 24,3 al 24,5 de Peñaranda de Duero (BU-925) a la Vid (N-122) y en la BU-930 del punto kilométrico 9 al 10 de Vadocondes a Santa Cruz de Salceda.

Asimismo, el número de incidentes registrados desde el 22 de enero de 2026 -fecha en la que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León declaró la alerta meteorológica ante el riesgo de nevadas para todas las provincias de Castilla y Leó- hasta el día de hoy en la provincia han sido 43 por nevadas, 133 por viento, 24 por lluvias y 13 por inundaciones o desbordamientos.

No obstante, el delegado territorial, como director del INUNCYL, mantiene el Plan en la fase de vigilancia en función de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, por las Confederaciones Hidrográficas y los titulares de presas y balsas.

