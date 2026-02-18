IU-Sumar-Equo concurre a las autonómicas en defensa “de lo público” y frente a las políticas “dañinas” del PP

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Equo concurre a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León con una candidatura que combina “experiencia y renovación”, con presencia de personas que acumulan “compromiso y trabajo en sus respectivos municipios”, según destacaron hoy fuentes de la coalición.

El coordinador provincial, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Servicios y Barrios de Miranda de Ebro, Guillermo Ubieto, encabeza la lista por Burgos. Ocupa el número dos Marga Arroyo (IU), mientras que Cesar Pérez (Sumar) figura en el tercer puesto. Completan la candidatura Isabel Trinidad Arribas, Carlos Medina, María Pilar Ubierna, Pedro Ramón Vivanco, Vanesa González, Andrés Hombría, Miriam Esteban y Ramón José Más.

La coalición se presenta a los comicios autonómicos con el compromiso de defender los servicios públicos, fomentar políticas de izquierdas, progresistas, feministas y que protejan el mundo rural y el medioambiente. El objetivo, “revertir los efectos de casi 40 años de políticas dañinas y promesas incumplidas del PP, que tan negativamente han afectado a nuestras provincias”, subrayaron.