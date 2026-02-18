El PSOE propondrá en el Pleno cerrar al tráfico la calle La Cátedra

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Cortar el tráfico rodado en la calle La Cátedra, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Serramagna y Monte Santo, con el objetivo de crear un entorno más seguro para los niños que asisten al CEIP Fuentecillas. Esa es parte de la preposición que el grupo municipal socialista llevará al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Burgos, que tendrá lugar el viernes.

La medida forma parte de una batería de acciones que son «el resultado directo de la campaña de escucha activa ‘Hablamos’, mediante la cual el partido ha recogido las principales preocupaciones y necesidades de los vecinos de la zona oeste de la ciudad.

Así lo aseguró la concejal Virginia Escudero, quien apuntó que «uno de los ejes centrales de la propuesta es la seguridad vial y la protección de los menores» por lo que además del cierre al tráfico de la calle La Cátedra, la proposición también «insta al equipo de Gobierno a iniciar un estudio para la reurbanización de la parcela anexa al colegio Fuentecillas» con la intención de «dotar a este espacio de aceras y mobiliario adecuado para que tanto niños como mayores puedan disfrutar de una zona de esparcimiento que actualmente carece de las condiciones mínimas de accesibilidad».

En materia de movilidad, la formación socialista denuncia «la existencia de varios carriles bici inconexos en el distrito», lo que «dificulta un transporte sostenible y seguro». Por ello, propondrán «la apertura de un expediente para ejecutar una nueva vía ciclista que conecte la avenida José María Villacián Rebollo y la glorieta Juan Gil a través de la calle León, la avenida de la Independencia y la calle Francisco Salinas para ir uniendo así tramos que actualmente quedan aislados», apuntó Escudero.

Además, pensando en los usuarios del autobús urbano, la propuesta incluye la instalación de una marquesina en la parada de la calle Independencia, situada frente a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una «demanda histórica de los vecinos».

En el ámbito del ocio y el esparcimiento, la propuesta también incluye «la creación de un parque biosaludable y una zona de calistenia en el parque de los ocho, para que los vecinos, tanto mayores como jóvenes, puedan practicar ejercicio físico al aire libre».

Por otro lado, Escudero calificó de «penoso» el estado del parque infantil situado entre las calles Costa Rica y Honduras. Según la concejala, está «totalmente dejado», por lo que urge una intervención integral para que «los más pequeños del barrio puedan jugar en condiciones de seguridad e higiene».

La edil socialista señaló que «todas estas medidas son perfectamente asumibles desde el punto de vista presupuestario y técnico» por lo que «esperamos que el equipo de Gobierno esté a la altura y dé una respuesta positiva a los vecinos del distrito Oeste, que solo piden vivir mejor en su barrio».