La franquicia Popeyes ya tiene licencia para reformar este céntrico local de Burgos

Vista de la plaza del Cid desde el puente San Pablo, en una imagen de archivo.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La franquicia Popeyes ya tiene todos los permisos municipales para abrir un nuevo establecimiento de restaurante en la plaza del Cid, número 6 de Burgos. Durante la última Comisión de Licencias se ha informado de la concesión de la licencia ambiental y la de obra a la empresa PLK Chicken Iberia para iniciar la reforma del local con una superficie útil de 446,90 metros cuadrados y con un aforo previsto de 111 personas.

«La empresa cumple con los requisitos técnicos y urbanísticos exigidos para obtener la autorización», aseguró el concejal del área, Juan Manuel Manso, que añadió que los técnicos han realizado al promotor la recomendación de que reponga la fachada a su estado histórico anterior a las reformas realizadas en etapas previas. Es decir, se pretende que en la ejecución de las obras se recupere la estética del negocio de venta de ropa conocido como Garden.

Manso precisó que esta reposición no puede imponerse de forma obligatoria, ya que el planeamiento recoge únicamente una recomendación al respecto.

Además, se informó favorablemente la construcción de un supermercado del grupo SEMAR (Supermercados Lupa) en la calle La Ventosa,1, en el centro comercial que se abrirá donde se ubicaba el concesionario Automoba y cuyas obras avanzan a buen ritmo.

La superfici útil del nuevo establecimiento supera los 1.900 metros cuadrados y el aforo es de 437 personas.

Inversiones en industrias

La Comisión de Licencias daba el visto bueno a varias inversiones en los polígonos industriales de las empresas Nicolás Correa, Carnes Selectas y Adisseo, así como al cambio de uso de hasta 17 bajos comerciales para su conversión en viviendas.

El concejal informó de que se dio cuenta de la aprobación y de la autorización del comienzo de la ejecución de obras de las dos fases para la construcción de una nueva fábrica de mecanizado presentado por la mercantil Nicolás Correa con un presupuesto de ejecución material de 15.500.000 euros, en la N-I, frente a las antiguas naves de Taglosa.

También se autorizó una inversión de 1,39 millones de euros de Carnes Selectas para nuevas instalaciones, en este caso en la calle Condado de Treviño, 73, del polígono industrial de Villalonquéjar. En el punto del orden del día, en el que se aborda esta cuestión se indica que se trata del inicio de obras relativas al proyecto de ejecución de una cámara para producto refrigerado en la zona de fileteados.

Manso indicó que el grupo Campofrío tiene la previsión de ampliar instalaciones en la planta enseña de la calle La Bureba, según pudo conocer en la última reunión en la que participó el mismo, así como la alcaldesa, Cristina Ayala. Así, dijo que existe una dinámica de «crecimiento industrial en la capital que avanza a buen ritmo».

A ello se suman dos intervenciones de mejora y ampliación de la red de calor de Adisseo España en el polígono de Villalonquéjar, por un importe conjunto superior a 675.000 euros.

Por otro lado, se tramitaron 17 licencias de cambio de uso de local a vivienda, muchas de ellas correspondientes a 2024 y que, según explicó el concejal, estaban pendientes por cuestiones administrativas y jurídicas. Manso señaló que la incorporación de un técnico jurídico (TAG) dedicado casi en exclusiva a este tipo de expedientes ha permitido agilizar su tramitación.