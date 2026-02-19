Sanidad Pública plantea diez medidas para garantizar el futuro de un sistema abocado a "la hecatombe"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos resume en una decena las propuestas que pueden "reanimar" el sistema sanitario público, al que considera debilitado tras años de infrafinanciación, recortes y procesos de externalización. El colectivo advierte de que, si no se adoptan medidas estructurales, el modelo actual podría verse abocado a "la hecatombe", aseguró el presidente de la agrupación, Juan Antonio Ayllón, para insistir en la necesidad de "decidir con el voto" en las próximas elecciones autonómicas qué tipo de asistencia sanitaria debe potenciarse en Castilla y León.

La organización hacía público este decálogo para, además, llamar a la movilización ciudadana este sábado en la manifestación regional convocada en Valladolid por la coordinadora que agrupa a todas las entidades en defensa de la sanidad pública de la comunidad. La protesta recorrerá el centro de la ciudad del Pisuerga a partir de las 12.30 horas.

Entre las prioridades señaladas por la plataforma de Burgos figura la necesidad de blindar legalmente el carácter público del sistema sanitario y limitar al máximo las externalizaciones y privatizaciones, que, según lamentaba el facultativo Pablo Oyágüez, integrante del colectivo, han dejado de ser excepcionales para convertirse en estructurales. Así, reclaman al respecto una revisión de la normativa que regula los conciertos sanitarios y defienden que los recursos públicos se destinen preferentemente a medios propios.

El documento difundido incide también en la urgencia de aumentar la financiación sanitaria hasta alcanzar niveles equiparables a la media europea, con el fin de mejorar la capacidad asistencial mediante más infraestructuras, equipamiento y contratación de personal. En este sentido, la Atención Primaria ocupa un lugar central en el decálogo. "Es el sustento del sistema y como está fallando, todo se tambalea", lamentaba Ayllón. La plataforma considera imprescindible reforzarla presupuestariamente (hasta aproximarse al 25% del gasto sanitario) y ampliar las plantillas de medicina y enfermería de Familia.

Otro de los ejes destacados es la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. El colectivo aboga por incentivar el trabajo en zonas rurales y hospitales comarcales y por "promover y compensar la dedicación exclusiva", vinculándola a mejores condiciones retributivas y de estabilidad laboral que favorezcan el relevo generacional. En este punto, Piedad Manjón, otra de las voces de la plataforma, invitó a los médicos en huelga a sumarse a la lucha de la agrupación y acudir a la manifestación del sábado.

La reducción de las listas de espera mediante más medios propios y mayor transparencia en su gestión, el refuerzo de la Salud Pública, con al menos un 5% del presupuesto sanitario dedicado a vigilancia epidemiológica, prevención y promoción de la salud, y la ampliación de la cartera de servicios comunes, con especial atención a la salud mental, los cuidados paliativos, la geriatría y la salud bucodental, completan las principales líneas de actuación propuestas.

Asimismo, el decálogo plantea un mayor control del gasto farmacéutico mediante compras centralizadas y supervisión pública de precios y suministros, así como la recuperación y fortalecimiento de órganos de participación social en la evaluación y gestión del sistema sanitario.

Los burgaleses que quieran sumarse a la movilización en Valladolid pueden desplazarse en los autobuses que lanzará la entidad local, con salida a las 10 (Bar Timoteo) y 10.15 horas (Plaza del Cid) de la capital y regreso a las 14.30 horas. Los billetes tienen un coste de 5 euros y pueden adquirirse en la papelería Trazos (calle Vitoria, 177) y la sede de CGT (en la calle Calera).