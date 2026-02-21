Cuenta atrás para el nuevo parque comercial de Automoba. Descubre qué negocios albergará

La ciudad se prepara para la inminente puesta en marcha del nuevo parque comercial Arlanzón, promovido por el Grupo Simo en los terrenos que antaño ocupó el concesionario Automoba. El proyecto, que encara ya su recta final, suma 9.000 metros cuadrados de superficie bruta y se levanta sobre una parcela de 17.500 junto al acceso sur de la ciudad por la A-1.

Vista general del nuevos parque comercial ArlanzónÓSCAR CORCUERA Ocho firmas comerciales Allí lucen ya las naves que albergarán ocho firmas comerciales, algunas conocidas por los burgaleses, mientras que otras se estrenan por estos lares. En concreto, según anunció la empresa que lo impulsa al inicio de los trabajos, a comienzos del año pasado, el complejo incluye ocho locales y contará con 230 plazas de aparcamiento en superficie.

El nuevo espacio se sitúa junto al centro comercial Parque Burgos y el supermercado LidlÓSCAR CORCUERA 'Mix' equilibrado La oferta del nuevo parque -comercializado al completo incluso antes de comenzar a cobrar forma- combina alimentación, equipamiento del hogar, ocio, bienestar y restauración. Entre las enseñas cuyos logotipos ya lucen en el cartel instalado figura el supermercado Lupa, que ocupará un espacio de 2.000 metros cuadrados; la firma danesa de muebles, hogar y descanso JYSK, con 1.300 metros cuadrados; Tiendas MGI, especializada en juguetes y decoración, con 1.000 metros cuadrados; Maxcolchón, dedicada al sector del descanso, con 300 metros cuadrados; Guaw, cadena de bienestar animal perteneciente al grupo Tansley, con 750 metros cuadrados; TEDi, multinacional alemana de productos de consumo diario, con 825 metros cuadrados; y Fitness Park, cadena de gimnasios de última generación orientada al público joven, que dispondrá de 2.000 metros cuadrados.

Un operario limpia el pavimento de la zona exterior del nuevo parque comercial.ÓSCAR CORCUERA El nuevo Lupa, para junio Con todo, pese a que la obra principal culminará en las próximas semanas, la apertura del parque comercial Arlanzón será progresiva. Algunos de los establecimientos que se inaugurarán en una primera fase (pendientes de confirmación de fecha exacta) se encuentran TEDi, JYSK, Guaw y Maxcolchón. En paralelo, avanzarán las actuaciones de adecuación de otros espacios clave, como el supermercado Lupa, que recientemente obtenía licencia de obras, tal y como anunció esta semana el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. Los trabajos comenzarán de inmediato y el plazo de ejecución de los mismos ronda los cuatro meses, por lo que, si nada se tuerce, podría abrir sus puertas en junio.