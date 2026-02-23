La JOSBu sueña con "más apoyo" público y privado para hacer la Temporada Lírica "aún más grande"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La lírica volverá a ocupar el lugar que merece en la oferta cultural burgalesa con la quinta temporada del proyecto liderado por la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu). Más que consolidada, la iniciativa desplegará en 2026 en las tablas del Teatro Principal cuatro grandes títulos. Satisfecho con el interés que genera cada cita, el director de la formación, Pedro Bartolomé, aseguraba en la presentación del calendario próximo que la propuesta aspira, sin duda, a crecer, tanto en ambición artística como en proyección, habida cuenta de la atracción que ya ejerce sobre público de fuera de la ciudad. Defendió así el músico la necesidad de reforzar el respaldo institucional y privado, principalmente económico, para impulsarla: "Con más apoyo podríamos hacer una Temporada Lírica aún más grande".

La programación, que comenzó con tres eventos y hoy ya incluye cuatro espectáculos, combinará dos óperas y dos zarzuelas entre abril y diciembre. 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, abrirá el ciclo los días 18 y 19 de abril, en una versión semiescenificada que contará con cantantes internacionales. "Es un título muy importante y poder hacerlo en Burgos tiene una trascendencia enorme", subrayó entusiasmado Bartolomé, que destacó además la presencia de intérpretes "de la máxima talla" con experiencia en grandes teatros.

En junio, los días 28 y 29, en plenas fiestas de San Pedro y San Pablo, llegará la zarzuela 'El barberillo de Lavapiés', una propuesta que incorpora elementos vinculados a la ciudad, al incluir, según desveló el director, una trama que conecta con Burgos.

Tras el verano, el 26 y 27 de septiembre, será el turno de 'La alegría de la huerta', de Federico Chueca, una pieza representativa del género chico que acercará al escenario una estética reconocible para el público. En esta producción participarán también colectivos locales como el Orfeón Burgalés, lo que, a juicio de Bartolomé, empeñado en "generar sinergias", evidencia el carácter colaborativo de la iniciativa. La edición se cerrará en diciembre -los días 7 y 8- con 'Carmen', de Georges Bizet, uno de los títulos más universales del repertorio operístico. La puesta en escena incorporará un coro infantil.

Según el director de la JOSBu, uno de los rasgos distintivos del ciclo es la combinación de talento local con artistas de proyección internacional. Y es que el proyecto lograba atraer a intérpretes que desarrollan su carrera en escenarios de referencia y "quieren venir a Burgos porque ven que se trata de un proyecto serio y en crecimiento", indicó, con evidente anhelo de "subir al próximo peldaño" y avanzar hacia producciones de mayor envergadura. "Tenemos una base muy sólida y ahora toca dar el siguiente paso", insistió.

En concreto, el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Caja de Burgos y la propia JOSBu impulsan la Temporada Lírica dentro de un modelo de colaboración público-privada que facilitaba consolidar la iniciativa. La aportación municipal asciende a 90.930 euros, cuantía que, además de los espectáculos citados, incluye también otros conciertos.

Desde la Fundación Caja de Burgos, su responsable del Área de Cultura e Innovación Educativa, Beatriz Rodríguez, incidió en que el proyecto trasciende la programación artística, pues se plantea también "como una herramienta de dinamización cultural y social". En este sentido, destacó que esta nueva edición mantendrá la vertiente educativa, con actividades dirigidas a escolares que incluyen encuentros con artistas y aproximaciones al proceso de producción.

"Burgos cuenta con una tradición cultural sólida y con públicos atentos y exigentes; por ello precisamente la Temporada Lírica gana más fuerza cada año y además se pone en relación con el ecosistema artístico de la ciudad. Eso es lo que permite plantear proyectos ambiciosos como este y que sigan creciendo", apostilló Rodríguez.