Herida una mujer en un choque por alcance en Burgos

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada A las 9.26 horas en la que se informaba de un accidente en la calle Vitoria, en Burgos.

En el aviso se señala que se trata de un golpe por alcance en el que hay dos turismos implicados. El 1-1-2 trasladó el aviso a Policía Local y Nacional, y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un mujer de unos 40 años con dolor cervical.