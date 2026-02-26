Cinco detenidos en Burgos por violencia en el ámbito familiar y hurto

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron en tan solo dos días a cinco personas acusadas de distintos delitos, cuatro de ellos relacionados con malos tratos en el ámbito familiar y uno por hurto. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial conforme al procedimiento establecido, según informaron hoy fuentes municipales.

La primera actuación tuvo lugar el jueves, 19 de febrero, sobre las 23.25 horas, tras recibirse un aviso en el teléfono de Emergencias 1-1-2 que alertaba de una presunta agresión entre un hombre y una mujer en la calle Poeta Martín Garrido. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que se trataba presuntamente de una pareja sentimental, ambos de 31 años, que se habrían agredido mutuamente. Tras realizar las correspondientes diligencias e investigaciones, la Policía Local procedió a la detención de ambos por la presunta comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Ya en la jornada del viernes, 20 de febrero, se practicaron otras tres detenciones. La primera de ellas se produjo sobre las 16.35 horas en la confluencia de la calle San Juan con la calle Santander. Agentes de la Unidad de Respuesta Rápida observaron la actitud sospechosa de un joven de 20 años que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida de forma apresurada.

Tras darle alcance y entablar conversación con él, los agentes apreciaron un elevado estado de nerviosismo, por lo que procedieron a su identificación y registro. En el mismo localizaron varias prendas de ropa que el joven manifestó haber sustraído momentos antes de un establecimiento cercano.

Además del hurto cometido instantes antes, el encargado del comercio afectado informó de que el detenido habría cometido días atrás otro presunto hurto en el mismo establecimiento. Los agentes pudieron verificar igualmente, a través de las bases de datos policiales, que le constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Por todo ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de hurto.

La última intervención tuvo lugar también el viernes, 20 de febrero, en torno a las 19 horas, cuando los agentes acudieron a un aviso que alertaba de una presunta agresión entre dos personas convivientes en un domicilio de la calle San Francisco. Tras las actuaciones practicadas en el lugar, se procedió a la detención de ambos implicados por la presunta comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.