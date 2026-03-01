Alvise Pérez aterriza en Burgos para dar un mitin a pie de calle en la Plaza Mayor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El artífice y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, acudió este sábado a Burgos para efectuar un acto de campaña en la Plaza Mayor con el que respaldar públicamente a Lucía Echevarrieta, candidata del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras en ese mismo enclave, un grupo de simpatizantes de SALF preparaba a media mañana una mesa informativa con folletos y merchandising. Alvise Pérez llegó en torno a las 12:30 horas, algo más tarde de lo inicialmente previsto.

Ataviado con una gorra de la ardilla que representa a su formación y la bandera de España en la parte trasera, el fundador de SALF saludó a sus simpatizantes antes de dar un mitin a viva voz, sin necesidad de micrófono. Un acto a pie de calle, aparentemente improvisado, que congregó a unas 50 personas.

Durante su intervención, Alvise Pérez comparó a España con «Caracas» y justificó la decisión de los youtubers que se van a vivir a Andorra al considerar que los impuestos son demasiado elevados.

Ese es, de hecho, uno de sus principales frentes de batalla desde que saltó a la palestra. En Castilla y León y allá donde tenga intención de presentarse. En este caso, su «contrato electoral», de apenas cinco puntos, incluye la promesa de garantizar un IRPF autonómico del 0% hasta 35.000 euros y bonificar al cien por cien el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Tensión en el Espolón

Por la tarde, el equipo de SALF se desplazó hasta el paseo del Espolón para instalar su mesa coincidiendo con la celebración de una manifestación antifascista en protesta por la reciente apertura de una sede de Núcleo Nacional en la capital burgalesa.

Según denuncia el propio Alvise Pérez a través de las redes sociales, los manifestantes, a quienes tacha de «ultras de extrema izquierda», agredieron a Echevarrieta y a otros miembros de su formación mientras intentaban boicotear «violentamente» la mesa informativa.

Dicha versión contrasta con la de uno de los asistentes a la marcha antifascista que fue testigo de lo sucedido. Según relata a este periódico, no se produjo agresión alguna aunque reconoce que se tiraron varios folletos de SALF al suelo pese al llamamiento previo por parte de los convocantes de no atacar bajo ningún concepto la mesa. Por otro lado, asegura que se produjo algún que otro forcejeo a raíz de que Alvise Pérez decidiese grabar con su móvil a la comitiva.

En base a ello, la Policía Nacional estableció un cordón de seguridad para evitar que se registrasen incidentes y la manifestación prosiguió su recorrido.