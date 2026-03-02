Aumentan los incendios en viviendas en Burgos, con 16 fallecidos en 2025

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Puede que no se trate de un aumento realmente «significativo», aunque obviamente obliga a reforzar la «prevención en el hogar». A lo largo de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Burgos extinguió 111 incendios registrados en viviendas, una docena más que el año anterior. Desgraciadamente, dichas intervenciones se saldaron con un total de 16 personas fallecidas, tres más que en 2024.

Según consta en la Memoria anual del Cuerpo, presentada este lunes, la sala de comunicaciones de los Bomberos atendió el pasado ejercicio 5.119 avisos. Hablamos de un repunte del 4,41%, lo cual demuestra una mayor «confianza de la ciudadanía en el servicio». Así lo ponía de manifiesto el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, mientras hacía hincapié en la «alta capacidad de respuesta y una clara consolidación de Burgos como ciudad segura y bien atendida ante las emergencias».

De todos los avisos recibidos, 2.296 culminaron con la intervención directa del Cuerpo y el resto se llevaron a cabo en coordinación con otros servicios. Entre ellos, 1.805 a través de los parques de voluntarios de la Diputación o los de Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Esto demuestra, a juicio de Manzanedo, la consolidación de «un modelo de cooperación provincial sólido».

Sin salir de este mismo apartado, cabe destacar que la mayoría de actuaciones (2.031) tuvieron lugar en el término municipal de Burgos. Fuera de la capital, se contabilizaron 265 salidas (53 más que en 2024). En cualquier caso, el edil de Seguridad Ciudadana destacó el trabajo desempeñado por «un servicio de Bomberos profesional, cercano, versátil y cada vez más orientado a la prevención, que ha sabido responder a más avisos y a más situaciones, sobre todo complejas».

Precisamente, una de las situaciones más complejas que afrontan los Bomberos guarda relación con los accidentes de tráfico. El año pasado, se efectuaron 60 intervenciones que suman un 17 víctimas mortales. Es en este tipo de actuaciones, según Mazanedo, donde los efectivos del Cuerpo muestran su «faceta más humana». Al igual que en las evacuaciones en viviendas, que pasan de 300 a 494 evidenciando el «envejecimiento de la población» y una «mayor sensibilidad vecinal para avisar ante situaciones de riesgo». En este sentido, cabe remarcar además que los rescates de animales se incrementaron un 56,7% de un año a otro.

En materia laboral, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recoge un total de 125 plazas de las que 24 permanecen vacantes a día de hoy. No en vano, Manzanedo recordó que el pasado ejercicio se incorporaron 13 nuevos efectivos y subrayó el «compromiso» del Ayuntamiento con «el refuerzo progresivo de esta plantilla y con la dotación de medios necesarios y adecuados para prestar un servicio de calidad».

A este respecto, el jefe de Cuerpo de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, indicó que este déficit de plazas constituye un «gravísimo problema» que se solventa a base de «sobreesfuerzo» por parte de la plantilla. No obstante, ya se ha puesto en marcha un concurso-oposición interno para sacar dos plazas de sargento y se prevé iniciar las pruebas físicas el 10 de marzo.

Para solventar esta situación, la normativa establece la necesidad de «generar vacantes» para cumplir con la tasa de reposición. De ahí que se hayan redactado recientemente las bases para realizar promociones internas de cabos de intervención y conductores con el fin de cubrir plazas de bomberos de base. Sea como fuere, Extremo tiene claro que «no podemos parar» porque el Cuerpo requiere el mayor número de efectivos posible para prestar servicio con plenas garantías.