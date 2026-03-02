La Escuela de Hostelería de Burgos destaca en el Campeonato Internacional Barista y de Cata de Cafés del IES Foz

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El alumnado del Grado Medio de Servicios en Restauración del CIFP La Flora ha demostrado su alto nivel de preparación y competencia profesional en los Campeonatos Internacionales de Café celebrados en el IES de Foz entre el 25 y el 27 de febrero, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes y reconocidos de la especialidad barista en España.

En el XIII Campeonato Internacional de Cata de Cafés, la alumna Lizet Juliana Ruiz participó mostrando una excelente preparación y una gran capacidad de concentración en una prueba especialmente exigente, centrada en la identificación sensorial de diferentes cafés. Su actuación pone de manifiesto el rigor técnico y la formación especializada adquirida durante sus estudios.

Por su parte, en el XVIII Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería, la alumna Cresly Daniela Vargas, también del Grado Medio de Servicios en Restauración, obtuvo la medalla de plata entre 25 participantes procedentes de España -incluyendo algunas de las principales escuelas del país-, Portugal e Italia.

Durante la competición, las personas participantes debían demostrar sus competencias profesionales en la preparación de café espresso, cappuccino y una bebida de autor creada especialmente para la ocasión, elaborando cada servicio para los miembros del jurado en un tiempo máximo de 15 minutos, mientras explicaban y ponían en escena su proceso de elaboración y presentación.

Su personalidad, su pasión, su motivación y su sólida preparación han sido determinantes para alcanzar este importante reconocimiento por mérito propio, que pone en valor tanto su esfuerzo individual como la calidad de la formación impartida en el CIFP La Flora.

Estos resultados reflejan el compromiso del centro con la excelencia educativa y la preparación de profesionales cualificados, capaces de destacar en competiciones de alto nivel dentro del sector de la hostelería.