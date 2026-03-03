Detenido en Burgos por falsificar un contrato de alquiler y empadronarse

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han procedido recientemente a la detención y puesta a disposición judicial de un varón, investigado por un presunto delito de falsedad documental.

El origen de la actuación policial tuvo lugar en octubre del pasado año, cuando realizando labores ordinarias de inspección en relación con los trámites administrativos de ciudadanos extranjeros, a través de la Oficina del Padrón Municipal de Habitantes se detectó que dos personas distintas habían presentado sendos contratos de arrendamiento a su nombre, en relación con la misma vivienda, con objeto de empadronarse en la misma.

Comunicado tal extremo a la Policía Nacional, agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras procedieron al análisis de toda la documentación remitida por la mencionada Oficina, en relación con los hechos en cuestión.

Entre otras gestiones, fueron oídas en declaración tanto la propietaria de la vivienda, un piso ubicado en el denominado barrio del G-3, como sus inquilinos reales, quienes efectivamente residen con contrato en vigor y todas las garantías legales, en la vivienda de su propiedad. La conducta del detenido habría sido la siguiente: en julio de 2025, tras lograr acceder al contrato de alquiler original de la vivienda, generó una copia, en la cual alteró básicamente los datos del arrendatario, el formato del texto y las firmas. Seguidamente, se personó en la Oficina del Padrón en Burgos, empadronándose en dicho domicilio documentalmente usurpado.

Posteriormente, ya en el mes de septiembre, hizo lo propio respecto de una mujer y sus cuatro hijos menores, todos compatriotas del mismo país de origen.

Lógicamente, y tras demostrarse administrativamente la irregularidad documental, desde el negociado municipal se han cursado los correspondientes expedientes de Baja de Oficio a las 6 personas empadronadas al amparo de dicho contrato.