Más de 600 profesionales abordarán en Burgos los principales retos en salud laboral

La ciudad de Burgos será sede del XIV Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo (CEMET 2026), un encuentro que reunirá a más de 600 médicos y profesionales de la salud laboral de toda España. Organizado por la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), el congreso se celebrará del 12 al 14 de marzo de 2026 en el Fórum Evolución, posicionando una vez más a la capital burgalesa como punto de encuentro de referencia.

Así, bajo el lema 'Una visión 360º', el CEMET 2026 abordará de forma integral los principales retos actuales de la Medicina del Trabajo: la salud mental, el cáncer de origen laboral, la innovación tecnológica, la gestión clínica, la prevención, el envejecimiento de la población trabajadora, la investigación y la transformación del modelo asistencial.

Uno de los ejes destacados del evento será el acuerdo de colaboración entre la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la AEEMT, que "reforzará la coordinación en el abordaje del cáncer y su impacto en el entorno laboral, especialmente en los procesos de reincorporación y adaptación del puesto de trabajo", indican los promotores en el comunicado difundido para informar de los detalles del encuentro. Esta alianza busca integrar la perspectiva oncológica en la práctica diaria de la especialidad y fortalecer la prevención y el diagnóstico precoz.

El programa incluirá mesas redondas, talleres prácticos y debates científicos con expertos nacionales e internacionales, así como espacios de reflexión sobre el futuro de la especialidad, la sostenibilidad del sistema y el papel del médico del trabajo en un contexto productivo en constante transformación. La conferencia inaugural contará con la participación de Juan Luis Arsuaga.