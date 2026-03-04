Burgos homenajea este sábado a Diego Porcelos en el 1.141 aniversario de la fundación de la ciudad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Contemplad desde este otero la maravilla que el conde Diego Porcelos ha levantado arriba en lo alto: las piedras nuevas, preservadas de las corrientes del río Arlanzón, y abajo, al amparo del castillo, la noble ciudad de Burgos". Esta es la invitación que cursa el monje amanuense Pelayo de Castilla a los burgaleses para que participen este sábado en la conmemoración de un nuevo aniversario de la Fundación de la Ciudad de Burgos por el conde Diego Rodríguez Porcelos hace 1.141 años.

La alcaldesa, Cristina Ayala, presentó la programación acompañada del escritor Jesús Toledano y del concejal de Festejos, César Barriada, que se desarrollará en la plaza de Santa Teresa, junto a la estatua del fundador. Ayala destacó que, pese a contar con solo siete ediciones, el acto "ya es un clásico" gracias a la implicación de asociaciones y peñas, especialmente la Federación de Peñas de San Lesmes-Abad y la Comisión de Fiestas de San Lesmes.

La regidora subrayó la "profundidad histórica" de Burgos y apeló a la responsabilidad colectiva de "preservar, divulgar y celebrar" el legado del fundador. "Estamos en un buen ciclo, en un momento en el que Burgos está en el mapa nacional por su sector industrial pujante y por su historia tan rica", afirmó.

El homenaje mantendrá el formato de años anteriores, combinando divulgación histórica, simbolismo y participación ciudadana. Casi 100 personas llevan semanas trabajando para que este acto, en el que se volverá a recrear históricamente aquellos años, sea un éxito. Las actividades comenzarán a las 13.00 horas con la entrega de la bandera a los nietos de Roberto Balbás, representando el relevo histórico en la organización.

A continuación comenzará la recreación histórica y la narración que realizará Carlos de la Torre, de Mueca Teatro, que representará al monje Don Pelayo de Cardeña, con cuyas palabras se iniciaba esta información, y que relatará los hechos históricos recogidos en los anales Compostelanos, en la Crónica Najeriense y la Crónica de Cardeña sobre el hito de la fundación de Burgos.

Más tarde cobrará protagonismo una lucha de guerreros medievales en plena plaza de Santa Teresa y después se desarrollará una danza contemporánea "que mezcla lo antiguo y lo nuevo", con la que se quiere relacionar este acto con la aspiración de Burgos a convertirse en Capital Cultural Europea en el año 2031. Ayala recordó que el próximo 9 de marzo se presentará formalmente la candidatura.

Corona de laurel

Otros actos incluidos son la ofrenda de la corona de laurel a los pies del pedestal de la estatua de Diego Porcelos, un desfile de caballeros medievales a caballo, así como la novedad de la presencia de 35 pendones concejiles llegados de otras tantas localidades de la provincia.

La alcaldesa explicó que, para dar protagonismo a la mujer, dado que este homenaje se celebra el 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, se desarrollará una danza medieval ejecutada exclusivamente por mujeres para recordar su papel en aquella época histórica.

Para cerrar la celebración, los presentes tendrán la oportunidad de entonar el himno a Burgos, que este año cumple su centenario.

Por su parte, Jesús Toledano explicó que la fundación de Burgos en el año 884 respondió a la necesidad de reforzar la frontera del Duero y proteger la Vía Aquitana, vinculada al mandato realizado por el rey Alfonso III. El escritor reivindicó el papel de Burgos en la configuración de Castilla y su proyección histórica.