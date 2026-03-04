Dos mujeres heridas tras una colisión entre dos turismos en Villadiego

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos mujeres resultaron heridas hoy tras una colisión entre dos turismos registrada en el kilómetro 15 de la carretera BU-627, en el cruce de Castromorca, en el término municipal de Villadiego, en la provincia de Burgos. Una de las mujeres quedó atrapada en el interior del vehículo.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 15.49 horas y dio traslado del mismo a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió asistencia al lugar para atender a las dos mujeres.

Posteriormente, Emergencias Sanitarias informaba de que a este accidente de Villadiego había enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Villadiego.

En el lugar han atendido a una mujer de 50 años, trasladada por el helicóptero al hospital de Burgos; y a otra mujer, de 53 años, trasladada en la ambulancia de soporte vital básico, también al hospital de Burgos.

Por otro lado, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 11.27 horas de un accidente en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil, en Medina de Pomar, en el que estaban involucrados dos turismos.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente a Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba recursos para atender a un varón por dolor cervical.