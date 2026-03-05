Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Seis alegaciones. El grupo municipal socialista presentará seis enmiendas al presupuesto de 2026 diseñado por el equipo de Gobierno. Así lo ha adelantado el portavoz de la formación, Josué Temiño, quien subrayó que «a diferencia de otras formaciones como Vox que optan por un rechazo meramente político, el PSOE mantiene una posición técnica rigurosa frente al documento aprobado inicialmente el pasado 13 de febrero».

Según el portavoz socialista, estas alegaciones ponen de manifiesto «el desastre administrativo y la parálisis en la gestión del equipo de Gobierno», del que aseguró que «o bien desconoce las reglas presupuestarias o, conociéndolas, prefiere seguir vendiendo humo a la ciudadanía con promesas incumplidas y falta de personal en áreas críticas».

El PSOE advierte en una de sus alegaciones sobre «el grave riesgo para la sostenibilidad financiera del Consistorio» al no haberse incluido «la refinanciación de la deuda de los consorcios». El portavoz recordó que la Intervención General ya señaló la necesidad de refinanciar esta deuda en 2026, tras no haberse realizado en el ejercicio anterior.

Los socialistas denuncian que «el Equipo de Gobierno vincula el pago de estos préstamos a una supuesta obtención de 6,35 millones de euros por venta de parcelas de los consorcios» y que «condicionar el pago a la venta de suelo, sin un plan de financiación real en el presupuesto, vulnera los principios de estabilidad y podría llevar a las arcas municipales al colapso si dichas ventas no se materializan».

En esta misma línea, otra de las alegaciones del grupo socialista apunta a «una vulneración de la normativa sobre el Patrimonio Municipal de Suelo». El PSOE critica que «el presupuesto no distingue entre los bienes procedentes de los diferentes consorcios, ni establece partidas específicas para la gestión de estos recursos destinados a vivienda» y reclama que «se detallen tanto las partidas de gasto como los conceptos de ingreso para evitar la opacidad en la gestión de estos activos».

Otra de las alegaciones señala «la ausencia de una partida económica para el personal laboral en relación con la carrera horizontal». Temiño recordó que tras la aprobación del reglamento de la carrera horizontal el pasado mes de noviembre, «el personal laboral tienen los mismo derechos que el personal funcionarios, pero el presupuesto no contempla ninguna partida». Para el socialista esta omisión «supone una clara insuficiencia presupuestaria que discrimina a una parte de la plantilla municipal».

Por otro lado, Temiño denunció que el presupuesto refleja una omisión de ingresos sancionadores y tributarios derivada de la falta de cobertura de personal. «La Tesorería municipal ya ha alertado de que un 35% de los puestos en el área tributaria están vacantes, lo que provoca que las previsiones de ingresos se vean mermadas». Como ejemplo, el portavoz señaló el descenso en la previsión de ingresos por sanciones de circulación, que cae de 4,8 a 4,3 millones de euros, «una cifra preocupante en una ciudad donde los accidentes de tráfico son una cuestión de debate constante», aseveró.

La quinta alegación se centra en que «no hay crédito suficiente para afrontar las deudas con asociaciones y entidades locales, acumuladas por la incapacidad de gestionar los convenios de 2024». Muchas justificaciones presentadas en plazo «aún no han sido revisadas», por lo que el PSOE exige que «el presupuesto de 2026 cubra tanto los compromisos del año como los pagos pendientes de ejercicios anteriores».

Por último, las sexta alegación aborda «una posible vulneración del principio de equivalencia en las tasas de la ORA» y es que «mientras que en el presupuesto se prevén ingresos de 2,4 millones de euros, el contrato de servicio de estacionamiento regulado se presupuesta en solo 1,9 millones de euros, lo que supne una diferencia de medio millón de euros».