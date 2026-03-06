Ni PP ni PSOE muestran un apoyo decidido a una nueva edición de bonos al comercio en Burgos

Comercios del centro de la capital burgalesa con los carteles de la campaña de bonos al consumo.SANTI OTERO

Burgos

El apoyo político a una nueva campaña de bonos al comercio para este 2026 parece que está en horas bajas. Por un lado, el equipo de Gobierno del Partido Popular no concreta si destinará la partida presupuestaria de 1,5 millones incluida en el presupuesto de 2026 a reproducir esta acción. Si bien el concejal de Comercio, César Barriada, aclara que existe el compromiso de Cristina Ayala de «favorecer al sector» con esta cantidad económica para esta medida u otras que se puedan implementar desde el diálogo con las distintas asociaciones.

Y, por otro, en la última comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Burgos surgieron voces discrepantes con los bonos al comercio en el seno del grupo municipal socialista. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a esta reunión, el titular de Comercio, que calificó de «esperpéntica» la situación vivida cuando se iba a dar cuenta del cierre del expediente de la campaña de bonos 2025 con la devolución de las garantías a la empresa que se encargó de la plataforma de gestión.

Según relató Barriada, durante el debate se evidenciaron posturas enfrentadas dentro del propio PSOE sobre este tipo de iniciativas. En concreto, aseguró que el concejal Julián Vesga defendió la continuidad de los bonos, mientras que Julio César Arnaiz manifestó una posición contraria a la campaña.

A juicio del popular, estas discrepancias reflejan «una ausencia total de dirección» en el grupo socialista y una falta de empatía con el sector comercial de la ciudad. Frente a ello, afirmó que el equipo de Gobierno continuará trabajando con las asociaciones comerciales para impulsar medidas que ayuden al comercio de proximidad.

Barriada explicó que por primera vez figura la partida de 1,5 millones para el comercio en el presupuesto inicial del Ayuntamiento de Burgos, cuya aprobación definitiva se espera para finales del mes de marzo.

En anteriores ejercicios, no fue hasta la modificación del presupuesto cuando se incluyeron esas cantidades, lo que provocó que las distintas campañas de bonos al consumo llegasen de cara a final de año, una cuestión que no gustaba al sector porque se ponía en marcha coincidiendo con campañas importantes para el comercio como el Black Friday o la Navidad. Por tanto, hasta junio o julio no se podía comenzar a perfilar las acciones de promoción al comercio.

Barriada señaló que el destino concreto de estos fondos para este 2026 se decidirá junto a las asociaciones comerciales zonales, la Cámara de Comercio, FEC, FAE y otras entidades del sector. «De la mano de los comerciantes veremos cuáles son las iniciativas hacia las que podemos derivar ese millón y medio de euros», señaló el popular, quien insistió en que el objetivo del equipo de Gobierno es reforzar el apoyo al comercio local.

Mercadillos

Más allá de la campaña de bonos, el concejal también informó de la adjudicación de los puestos de venta ambulante en los mercadillos de la ciudad para 2026.

Al proceso se presentaron 117 solicitantes, de los que nueve fueron rechazados por no cumplir cuestiones reflejadas en los pliegos, como por mantener deudas con el Ayuntamiento o con la Seguridad Social, o por no disponer de seguro de responsabilidad civil o estar dados de alta en la Seguridad Social.

Los puestos se distribuirán en tres ubicaciones de la ciudad: el Paseo del Empecinado, con 89 puestos; la calle Eloy García de Quevedo, con 108; y el Parque de los Poetas, con 61. Coincidirán en las tres ubicaciones 59 de los puestos.

La adjudicación corresponde al año 2026 y contempla la posibilidad de prórrogas para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Limpieza canalones

Por otro lado, Barriada informó de la adjudicación, a finales del pasado año, de un contrato para la limpieza mensual de canalones y bajantes del Mercado Norte, con el objetivo de evitar incidencias derivadas de la acumulación de suciedad.

El contrato tiene una duración de dos años y un presupuesto asignado de 18.440 euros.