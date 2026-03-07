Fotos: Orcos, juglares y comerciantes conquistan el Mercado Medieval de Gamonal

un burgalés se hace una foto con un orco en el Mercado Medieval de Gamonal.TOMAS ALONSO

La climatología dio una tregua y los burgaleses pudieron disfrutar de una de las citas de ocio más especiales del inicio de año, el Mercado Medieval de Gamonal. Antes de la inauguración oficial y a pesar de la amenaza continua de lluvia, cientos de vecinos empezaron a dejarse ver por la Plaza Nueva de Gamonal paseando entre los puestos y disfrutando de los pinchos que ofrecen las tabernas de las peñas.

Puntuales a la cita, la jornada arrancó oficialmente con el desfile de apertura. Orcos, danzantes, bailarinas y músicos recorrieron el mercado sacando una sonrisa a grandes y pequeños que, desde media hora antes, ya recorrían los puestos.

Cerámica artesana, garrapiñadas, jabones, juguetes de madera, cosmética natural o piezas en cuero son solo una muestra de lo que lo burgaleses podrán encontrar en los noventa puestos que componen el mercado medieval de esta edición. «Siempre es una positivo venir a este mercado porque por norma general suele funcionar bastante bien la venta», afirma Elena, propietaria de uno de los puestos.

El teatro de calle ‘El tesoro del Califa’ y los títeres dedicados a los más pequeños completaron la jornada matutina. Ya por la tarde, la actividad se retomó con nuevos pasacalles. Para reponer fuerzas, los más pequeños disfrutaron de una chocolatada infantil previa al espectáculo de magia familiar.

«Es una alegría ver cómo se transforma Gamonal. Los críos están emocionados con los juegos y los títeres, y para nosotros, el concierto de Grimorium es el plan perfecto para cerrar el sábado», apunta Ricardo, vecino del barrio desde hacer veinte años.

La atmósfera se volvió más mística al caer el sol. Los inquietantes médicos de la peste deambularon entre los puestos, seguidos de música y danzas medievales, mientras que los más atrevidos tuvieron la oportunidad de hacerse una foto con los orcos que recorrieron el mercado.

El plato fuerte de la programación llegó con la noche. El barrio se iluminó con el desfile de antorchas y un gran espectáculo de fuego, una de las citas más esperadas por el público. El cierre de la jornada corrió a cargo del grupo ‘Grimorium’, que ofrecerá un concierto de música medieval en la Plaza Nueva de Gamonal.

EL DOMINGO

El domingo la jornada arranca con el tradicional pasacalles a partir de las 11 horas. A partir de las 12 horas se podrá participar en un taller de caligrafía medieval y de teatro de calle a las 12.30 horas de la mano de ‘Los mercaderes de Bizancio’.

A partir de las 13.30 horas los personajes de fantasía volverán al barrio y, media hora antes, a las 13 horas, habrá un espectáculo de magia para todos los públicos. A las 14 horas la danza y la música vuelven al mercado y a las 17:00 regresa el desfile y el pasacalles.

Por la tarde, a partir de las 18.30 horas habrá un nuevo pase del espectáculo de magia y la animación seguirá recorriendo el mercado medieval. El cierre será a las 20.30 horas con un nuevo pase del espectáculo de fuego.