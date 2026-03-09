Barriuso prevé culminar este año todos los procesos de selección de personal municipal en marcha

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ya ha resuelto más del 40% de los últimos procesos selectivos de acceso libre en marcha con el propósito de reforzar la mermada plantilla municipal. La concejal de Personal, Yolanda Barriuso, explicó que de los 56 iniciados desde el último semestre de 2025, 23 ya han finalizado y de los restantes, 17 se encuentran en una fase muy avanzada, lo que acerca al Consistorio a su objetivo de completar las incorporaciones previstas durante este mandato.

La edil 'popular' defendió que el ritmo de tramitación alcanzado permitirá cerrar la mayor parte de los procesos a lo largo de 2026 y, aunque reconoció que es una meta "ambiciosa", aseveró que el área que lidera tiene experiencia en gestionar de forma simultánea distintos procedimientos.

La intención última en todo caso es ocupar todos los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento. No obstante, Barriuso recordó que las administraciones mantienen una movilidad constante que impide hablar de una plantilla cerrada de forma definitiva. "Nunca va a estar completa en el sentido de que siempre hay cambios derivados de los propios intereses del empleado público", explicó en referencia a excedencias, renuncias o cambios de destino.

Del total de procesos selectivos de acceso libre abiertos a los que hacía referencia la edil, 36 corresponden a personal funcionario. De ellos, 13 ya se han resuelto, 11 se encuentran muy avanzados y otros 12 siguen en tramitación. Entre los últimos finalizados figuran el nombramiento del secretario municipal, la selección del director de las Bibliotecas Municipales y la cobertura de once plazas de auxiliares administrativos.

En el caso del personal laboral, el Ayuntamiento tiene entre manos nueve procedimientos selectivos, de los que seis ya han concluido mientras que otros continúan en marcha. Entre los más próximos a culminar destacan los destinados a cubrir 18 plazas de conductores perceptores (correspondientes a ofertas de empleo público de entre 2019 y 2021 y necesarios para el rediseño de varias líneas de bus urbano) y cuatro puestos de subalternos.

A estos procesos de acceso libre se suman también convocatorias de promoción interna "destinadas a facilitar la progresión profesional de trabajadores municipales". En este sentido, en el ámbito del personal funcionario "se están tramitando dos plazas de sargento del servicio de bomberos y diez de oficial de Policía Local", detalló Barriuso, mientras que en cuanto al laboral, el Ayuntamiento ya ha completado una promoción vinculada a un plan de empleo que permitía adjudicar 25 puestos de encargado y oficiales de primera y segunda. Además, "se encuentra prácticamente finalizada otra promoción cruzada para puestos de encargado y oficial primera, con 18 candidatos pendientes únicamente de la publicación definitiva de los resultados", apuntó.

La concejal subrayó además que esta dinámica contribuye a mejorar la estabilidad laboral dentro del Ayuntamiento. "Es una mejora en la calidad del empleo", afirmó, para referirse a la consolidación de puestos y "a la eliminación de diferencias retributivas que se venían produciendo".

Mientras se completan las oposiciones y concursos, Personal también promueve bolsas de empleo temporal para garantizar la cobertura de servicios. Actualmente hay cinco en marcha: una ya finalizada para ingenieros técnicos de obras públicas y otras abiertas para técnicos de administración general, mecánicos conductores, ingenieros técnicos industriales y arquitectos técnicos.

Barriuso recordó que, en paralelo, la empresa adjudicataria de la valoración de puestos de trabajo avanza en su cometido. Los frutos de este contrato en ejecución "deberán servir para redefinir la estructura de la plantilla y dimensionarla de acuerdo con las necesidades actuales del Ayuntamiento".

La concejal también avanzó que se aprobará en breve el reglamento de carrera horizontal para los empleados públicos municipales, con la previsión de convocar este mismo año un procedimiento extraordinario al que podrán concurrir funcionarios y laborales. Inicialmente, explicó, el equipo de Gobierno había planeado acompasar este sistema al desarrollo completo de la evaluación del desempeño, pero finalmente optó por no esperar para evitar más retrasos en su implantación. La convocatoria tendrá efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.