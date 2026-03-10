La Gerencia de Servicios Sociales aprueba facturas por más de 170.000 euros en servicios con contratos caducados

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Más de 170.000 euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito. La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo, avanzó que el consejo ha aprobado reconocimientos extrajudiciales de crédito de hasta seis servicios de la gerencia por valor de 170.000 euros que se encontraban sin contrato en vigor hasta la fecha. Se trata de reconocimientos de facturas necesario para garantizar la continuidad asistencial en áreas tan sensibles como la violencia de género, la exclusión social y la autonomía personal.

El reconocimiento de facturas más significativo corresponde al Centro de Integración Social, cuya factura por los meses de diciembre y enero asciende a 87.750 euros. Sobre este espacio, Del Campo avanzó que ya se han recibido las ofertas para el nuevo contrato de gestión y que «este mismo viernes se procederá a la apertura de las propuestas de concesión para la nueva adjudicación».

En cuanto a los Equipos de Inclusión Social, la gerencia ha aprobado el pago de 20.466 euros correspondiente a las facturas de diciembre y enero. En este caso, «el proceso administrativo se encuentra en la fase final, con el contrato pendiente de adjudicación definitiva para normalizar la prestación del servicio», apuntó la popular.

El servicio de Autonomía Personal ha supuesto un coste de 16.200 euros mensuales durante diciembre y enero, que también se abonarán bajo reconocimiento extrajudicial de crédito, mientras que para los Servicios de Urgencia Social se ha aprobado el pago de 3.250 euros correspondiente al mes de enero. «Este servicio cuenta ya con un nuevo contrato vigente desde el pasado 1 de marzo», especificó Del Campo.

Para la casa de Acogida La Encina se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 19.130 euros, correspondiente a los meses de enero y diciembre y la gestión del espacio sigue pendiente de un nuevo contrato.

Casa de acogida para mujeres

En cuanto a la Casa de Acogida de Mujeres víctimas de violencia de género, la gerencia aprobó una factura por valor de 6.956 euros , correspondiente al mes de diciembre.

Sobre el espacio y preguntada por la continuidad de la Asociación La Rueda en la gestión del espacio, la presidenta de la gerencia apuntó que «la entidad continua gestionando el espacio, mientras que Eulen encuentra el personal necesario para tomar las riendas del contrato».

En este sentido, recordó que fue «hace relativamente poco tiempo que las trabajadoras de la asociación declinaron por escrito ser subrogadas por Eulen» y la empresa «comunicó al Ayuntamiento que estaba teniendo dificultades para encontrar personal por lo que es la asociación la que se sigue encargando de la gestión hasta que encuentre a todo el personal necesario».