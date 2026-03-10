Herido el conductor de un transporte de mercancías peligrosas en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de un transporte de mercancías peligrosas ha resultado herido en un accidente de tráfico en Revilla Vallejera. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe una llamada a las 12,53 horas en la que se informa del vuelco de un camión, en la autovía A-62, en el kilómetro 46, sentido Burgos, que transporta anilina, una mercancía peligrosa.

En el aviso se informa de que se encuentra herido el conductor, un varón de unos 30 años, consciente y fuera del vehículo, y de que hay derrame de la carga.

El 1-1-2 avisa a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Se encuentra activado además el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de que se requieran medios suplementarios.