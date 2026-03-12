El Ayuntamiento de Burgos aprueba pagos pendientes a la Escuela de Música mientras busca restablecer las clases

Un momento de la concentración de las familias afectadas por el cese de la actividad, el pasado lunes en la Plaza Mayor.TOMÁS ALONSO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado varios reconocimientos extrajudiciales de crédito relacionados con facturas pendientes de la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón, en pleno conflicto por la continuidad de la actividad.

Según explicó la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, se han dado luz verde a tres facturas correspondientes al servicio prestado por el adjudicatario en los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. Cada uno de estos reconocimientos tiene un importe de 5.377 euros, con el objetivo de regularizar los pagos pendientes. El total adeudado alcanza, por tanto, 16.131 euros.

La concejala popular aseguró que ha sido una prioridad absoluta para todo el Ayuntamiento cumplir con estos pagos y llegó a explicar que se "paralizaron" todos los servicios para sacar en esta Junta de Gobierno del 12 de marzo estos tres reconocimientos extrajudiciales de crédito. "Insisto en que pocas empresas en esta ciudad cobran un reconocimiento extrajudicial de crédito del mes de febrero, es decir, del servicio prestado del mes de febrero a 12 de marzo, que es hoy. ¿Pero por qué se ha hecho eso? Porque se ha visto la urgencia, la necesidad de que este servicio se siga prestando", manifestaba, visiblemente molesta con las declaraciones que han realizado estos días concejales de la oposición.

Más allá de estos acuerdos administrativos, la portavoz se refirió a la reunión mantenida el día anterior, este miércoles, con la empresa responsable del servicio, en la que el Ayuntamiento trasladó su postura sobre la situación creada tras la resolución judicial que afecta al contrato y que provocó la decisión del empresario de cesar la actividad el pasado lunes.

El fallo, que se conoció el pasado 2 de marzo, estimó el recurso del adjudicatario y suspendió el acuerdo tomado en Junta de Gobierno, el 7 de agosto de 2025, que obligaba a la empresa a seguir prestando el servicio de la Escuela de Música de forma forzosa.

Durante su comparecencia, Ballesteros insistió en que el Consistorio quiere que la escuela vuelva a funcionar con normalidad lo antes posible. "No se puede dejar a una ciudad con una escuela de música en el limbo", afirmó. Para lograr este objetivo han vuelto a insistir al adjudicatario, "por si no quedó claro en octubre", que el Ayuntamiento no pretende que preste el servicio a pérdidas, y para ello debe presentar una reclamación patrimonial con los gastos y los ingresos perfectamente justificados e incorporados.

"No nos hemos negado a resarcir el coste real y efectivo del servicio, pero para poder pagar esa cantidad que no tiene cobertura en los 5.300 euros mensuales, tenemos que saber el coste real y efectivo del servicio, a cuánto ascienden las pérdidas", continuaba en su explicación la concejal, que añadía que necesitan hablar con su abogado y el asesor económico que tenga para explicárselo a ellos "en su mismo idioma". En principio, esa reunión no se pudo producir ayer y tanto los técnicos municipales como los concejales de Cultura y Hacienda esperan que se mantenga hoy.

Nuevo procedimiento abierto

Ballesteros asegura que, en paralelo, se trabaja en una nueva licitación, porque no cabe un procedimiento negociado sin publicidad, en el que se elevará el canon a pagar por encima de los 102.000 euros de la licitación que salió a concurso en octubre y quedó desierta en diciembre. "Lo que se ha dicho es que se van a mejorar las condiciones económicas sin subir más las cuotas, más allá del 18% que estaba previsto, siempre que se vea en ese estudio económico que el equilibrio financiero no se produce", añadió.

Además, recordó que la Escuela de Música, por mucho que lleve el "apellido de municipal" es un servicio externalizado y si no hay empresa que se quiera presentar a prestarlo, el Ayuntamiento de Burgos "no puede hacer nada más". Según sus palabras, "llevamos muchos meses trabajando con el servicio de intervención y de contratación para sacar esta nueva licitación y se va a sacar, pero lo que necesitamos ahora y la mayor prioridad que tenemos es que se restablezca el servicio".