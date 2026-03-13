Economía circular para cambiar destinos: el mercadillo de Manos Unidas, en imágenes

En cada turno, una treintena de voluntarios atienden los puestos.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

En el mercadillo solidario de Manos Unidas en Burgos cada minuto apuntala una nueva oportunidad. Porque, sí, allí cada objeto tiene una segunda vida, la ropa vuelve a estrenarse, los libros se topan con otros lectores ávidos de recorrerlos por primera vez y pequeños enseres de todo tipo recuperan la actividad para la que fueron diseñados. Pero hay más, mucho más. Porque el efecto mariposa que el pequeño gesto de facilitar lo anterior -tan sencillo como abrir la cartera- brinda además un futuro mejor a kilómetros de distancia. Y todo, por un módico precio.

La iniciativa solidaria, más que consolidada en el calendario de citas imprescindibles para la generosa sociedad burgalesa, regresa al Monasterio de San Juan, con vistas en esta ocasión al sur de África, hasta donde viajarán los fondos recaudados con las ventas. En concreto, la presidenta de la delegación provincial de la organización, Cristina Romano, explica que el dinero aportado durante estos días se invertirá íntegramente en un proyecto educativo en Hwange, localidad situada al norte de Zimbabue.

Allí, en «una de las regiones más pobres del país, Manos Unidas impulsa junto a los Salesianos de Don Bosco un programa de formación profesional dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad», detalla, convencida de que, una vez más, sus vecinos responderán a la llamada, a esta suerte de toque a rebato solidario que, según ella misma ha constatado a lo largo de su larga trayectoria en Manos Unidas, nunca falla. Valorada en 91.425 euros, la iniciativa busca construir y equipar un nuevo taller de carpintería y mecánica de automoción en el Don Bosco Technical College de Hwange. El objetivo es ampliar la oferta formativa en oficios con salida laboral y facilitar el acceso al empleo digno de jóvenes de entre 18 y 35 años.

Cada año podrán beneficiarse directamente de esta formación unos 120 alumnos, hombres y mujeres, en una provincia donde las oportunidades educativas y laborales son muy escasas. En Matabeleland Norte, donde se ubica Hwange, la pobreza afecta a gran parte de la población y el desempleo juvenil alcanza niveles muy elevados. Romano subraya que la intención es ofrecer una alternativa real a esa falta de oportunidades en un entorno difícil, sin demasiados recursos naturales. «La idea es que los jóvenes puedan aprender oficios para acceder a un empleo», explica, para incidir en que se hará especial hincapié en que parte del alumnado sea femenino y, de paso, abrir la puerta a las mujeres a sectores laborales en los que tradicionalmente tienen menos presencia.

Burgos tiene, pues, la ocasión de cambiar el rumbo de esas vidas y, seguro, lo hará, porque visitar y ‘picar’ en el mercadillo que lo pone en bandeja es para miles de personas una verdadera tradición, un evento arraigado que pervive desde hace más de medio siglo gracias a decenas de voluntarios, elevándose a paradigma de un altruismo casi militante, ese en el que confluyen quienes donan lo que allí se vende, quienes compran, quienes atienden los puestos o quienes se involucran en el montaje. «El grupo estable de la organización es reducido, durante los días del mercadillo el número de colaboradores se multiplica. En torno a treinta personas se encargan de atender los puestos de venta en cada turno, mientras muchas otras ayudan en tareas logísticas como el transporte o la organización», detalla Romano.

Y aunque la recaudación es importante (en algunas ediciones se ha llegado a los 20.000 euros), no es el único objetivo. El mercadillo pretende «sensibilizar» a la población sobre la realidad de los países empobrecidos y también sobre la importancia de «un consumo más responsable». «Intentamos darle cada vez más ese carácter», apunta la responsable de Manos Unidas en Burgos.

El mercadillo solidario permanecerá abierto hasta el domingo 22 de marzo. El horario es de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los domingos por la tarde y los lunes durante todo el día permanecerá cerrado.