El PP celebra el quinto procurador. «Objetivo cumplido, somos los más votados»

Los candidatos del PP con el presidente del partido en Burgos, Borja Suárez, celebrando la victoria electoral.TOMAS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Al ritmo de Que nadie nos pare, de Lala Love You, hacían su entrada el presidente del Partido Popular, Borja Suárez, y los cinco procuradores encabezados por Marta Arroyo que representarán los intereses de Burgos en las Cortes de Castilla y León. En el set de prensa improvisado del Partido Popular de Burgos, en Puerta Real, hubo aplausos, saludos y abrazos. «Objetivo cumplido. Somos los más votados en Burgos. Podemos afirmar, con rotundidad, que el PP de Burgos ha ganado las elecciones autonómicas», resumía Suárez al inicio de un discurso que había ganado el aplauso casi antes de empezar.

El PP ha sido la papeleta elegida por 61.757 burgaleses, un 4,21% más que en los comicios de 2022. Desde 2015 no ganaban los populares unas elecciones autonómicas en la provincia de Burgos. El PP es el más votado en seis de cada diez ayuntamientos de la provincia. El color azul se ha extendido por el mapa hasta alcanzar un total de 245 municipios. «Son las cuartas elecciones seguidas que el Partido Popular gana en el conjunto de Burgos; contribuimos, más si cabe que otras provincias, al éxito del PP en Castilla y León», remarcó el presidente de los populares burgaleses.

El recuento electoral se convirtió en una fiesta en el cuartel de seguimiento del escrutinio de los populares, donde todo eran felicitaciones. «Las políticas del PP, todas las nueces que el PP ha sembrado en Burgos, sirven y son reconocidas por los burgaleses, y eso es fruto del trabajo de tantas personas que conforman este gran proyecto que es el PP de Castilla y León y el PP de Burgos».

Suárez transmitió también el agradecimiento de Alfonso Fernández Mañueco a los afiliados, interventores y al equipo de campaña. «Valéis oro. Es una suerte la masa social que nos rodea. En las visitas que hemos hecho por toda la provincia hemos descubierto a gente mayor y a gente joven que nos querían acompañar».

Marta Arroyo se mostró emocionada. Es la primera candidata y procuradora por Burgos, junto con Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad en el anterior Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que también estaba presente. «Esto es una pasada. Es fruto de vuestro trabajo. Desde el primer minuto habéis trabajado en nuestro programa y habéis estado como jabatos: diputados, alcaldes, concejales... Esta victoria es de todos».

La mayor ovación se la llevó Carmen Santillana. La joven se convierte en la quinta procuradora por Burgos que el PP arrebata al PSOE. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, también tomó la palabra para mostrar su emoción porque «el PP sigue peleando y Castilla y León va a descubrir a una extraordinaria Marta Arroyo y a un equipazo de cinco procuradores, con nuestra compañera Carmen, que se lo merece todo».

La alcaldesa agradeció el apoyo de todos y el descubrimiento, en estos días de campaña, de «gente joven y mayor que hemos encontrado y que cree que es el momento de movilizarse porque España y Burgos lo necesitan», apuntó Ayala. Añadió también la victoria en la capital. En la ciudad de Burgos, los populares han vuelto a tomar el mando. Han recuperado 5.332 votos respecto a las elecciones de 2022, con 31.570 apoyos. Suben un 4,21%, aunque la distancia con el PSOE se sitúa en 1.273 votos.

Unas cifras con las que Ayala considera revalidada parte de su mandato. «Desde el principio, desde el escrutinio del 2%, teníamos el quinto procurador; luego se ha consolidado en la capital. Si me lo permitís, gracias a un equipo de concejales que están trabajando muchísimo, y esto es fruto del buen trabajo que seguimos aportando entre todos».