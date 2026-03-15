ELECCIONES 15-M 2026 CASTILLA Y LEÓN
Burgos borra del mapa electoral a un Podemos sin Izquierda Unida
Cae cinco puntos respecto a los comicios de 2022, elecciones en las que la formación confluía con Izquierda Unida. IU logra junto Movimiento Sumar y Verdes Equo 3.868 votos y se coloca como cuarta fuerza más votada en la provincia
Duro golpe a la coalición Podemos- Alianza Verde. Los votantes burgaleses retiran su apoyo a la formación morada en unos comicios autonómicos a los que el partido acudía sin Izquierda Unida, que decidía unir fuerzas con Movimiento Sumar y Verdes Equo.
Podemos e IU lograban con su confluencia en 2022 10.827 votos, un 6,24%. Una cifra muy alejada de los apoyos recabados por ambas formaciones en estas elecciones. Podemos cae cinco puntos porcentuales y se queda con 1.877 votos en la provincia burgalesa, un 1% de los apoyos.
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Por su parte, IU-MS-VQ logró 3.868 votos en Burgos, un 2,19% del total, y se sitúa como la cuarta fuerza más votada en la provincia aunque en la Comunidad no logra hacerse con el hueco que deja Podemos en las Cortes.
Los burgaleses también sacan de la pugna electoral a Cs, que en 2022 lograba 8.648 votos, casi un 5% el total, mientras que en estas elecciones, con casi mil votos, se queda un apoyo del 0,54% en la provincia burgalesa.
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En la provincia burgalesa catorce candidaturas han concurrido en estas elecciones autonómicas. Tras el bloque IU-MS-VQ, la quinta formación con más apoyos ha sido Vía Burgalesa, que lograba 3.543 votos, un 2,01% de los apoyos. El partido de Alvise Pérez, ‘Se acabó la fiesta’, se cuela en el voto burgalés como sexta fuerza, con 3.266 votos, un 1,85% de los apoyos.