Un herido al chocar dos camiones en Gumiel de Izán

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El conductor de un camión resultó herido esta pasada madrugada en un accidente en la A-1. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada a las 6.51 en la que se informa de un accidente entre dos camiones en la autovía A-1, en el kilómetro 172, sentido Burgos, en el término municipal de Gumiel de Izán.

En el aviso se indica que hay al menos una persona herida, que se queja de dolor en la cabeza y en una pierna, así que como consecuencia del choque se ha derramado combustible. El 1-1-2 avisa del incidente a los Bomberos de Burgos, Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.