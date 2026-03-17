Los programas de formación y empleo municipales crecen «en presupuesto y en personas atendidas»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Más recursos económicos y más personas atendidas». La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, ha dado a conocer los resultados de la memoria de los programas de formación y empleo del ejercicio de 2025, un documento que revela «un aumento tanto en el número de personas atendidas como en la cuantía destinada a los programas que pasa de 1,42 millones a 1,56 millones, de los cuales el Consitorio aporta 672.000 euros y el resto la Junta de Castilla y León».

«El enfoque prioritario en mejorar la empleabilidad de quienes encuentran más barreras para acceder al mercado de trabajo como son las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y mayores de 45 años», apuntó la concejal.

El balance de este año «destaca por el fortalecimiento de los convenios mantenidos con Secretariado Gitano y Cruz Roja» así como «la estrecha colaboración con entidades del tercer sector». En el caso de la Fundación Secretariado Gitano, el número de usuarios ha pasado de 623 a 634. Mayor es el salto en el convenio con Cruz Roja, que ha atendido a 688 personas frente a las 587 del año anterior, lo que supone un incremento del 13,8%.

La perspectiva de género es una nota dominante en estos programas. En el de Secretariado Gitano, participaron 343 mujeres y 291 hombres, mientras que en Cruz Roja la diferencia fue de 378 mujeres frente a 290 hombres. «Estas cifras demuestran que las políticas municipales están logrando impactar de manera directa en el colectivo femenino».

La eficacia de estos dos programas se mide «en su capacidad de generar empleo digno». Del Campo ha subrayado que «la tasa de inserción global se sitúa en el 59%». De este porcentaje, «el 78% de los contratos se han firmado con empresas, alejándose de modelos de empleo puramente asistenciales». Además, destaca un dato clave sobre la edad de las personas que han conseguido reinsertarse en el mercado laboral y es que «casi el 50% de las personas insertadas son mayores de 45 años, un grupo crítico para las políticas activas de empleo».

A estos dos programas se suma el Servicio de Formación y Empleo que tiene como objetivo impartir cursos teóricos y prácticos de formación profesional, adaptados a personas desempleadas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, y completarlo con otras acciones para favorecer la inserción laboral de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo.

En este ámbito, Del Campo señaló que en 2025 también se han incrementado las plazas de formación de 180 a 195 alumnos, así como la intensidad del aprendizaje, «elevando las horas formativas de 3.110 a 3.925».

La cuarta columna de esta memoria la protagoniza el Programa Mixto de Formación y Empleo que «se configura como una política activa de empleo con cofinanciación del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que consiste en la realización de acciones en alternancia de formación y empleo», señaló la concejal popular.

Del Campo señaló que «los cuatro programas mixtos han visto reforzado su presupuesto para este ejercicio». Así las cosas, ‘Revestimientos’ centrado en trabajos de albañilería contó con 328.000 euros; ‘Color Burgos’ percibió 296.000 euros; ‘Creativa textil’ sumó 175.000 euros y ‘Mixto Coleverde’ contó con 282.000 euros.

Por último, en cuanto a los convenios de empleo con apoyo que el Ayuntamiento de Burgos mantiene con nueve entidades de la capital burgalesa «todos han visto incrementado su presupuesto, pasando de los 10.300 euros a 12.100 euros», lo que supone un incremento del 17%. «El objetivo es generar políticas útiles y eficaces que ofrezcan autonomía a las personas con discapacidad», señaló la presidenta de la gerencia.

«Tratamos de mejorar todos los acuerdos en función de las necesidades detectadas. No estamos cerrados a nada para seguir aumentando la participación y la inserción laboral», concluyó Del Campo.