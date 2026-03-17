Burgos se conciencia con el daño cerebral

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos (Adacebur), en colaboración con la Policía Local, ha vuelto a salir a la calle para concienciar a conductores y usuarios de bicicletas y patinetes sobre la importancia, en el caso de los dos últimos, del uso del casco para evitar daños cerebrales en un accidente.

Aunque el 80% de las personas que pasan por la asociación es tras haber sufrido un ictus, la asociación aprovecha la celebración esta semana del Día Internacional de la Prevención del Traumatismo Craneal (el 20 de marzo) para "dar visibilidad a nuestra asociación y para transmitir que hay que cumplir las normas de seguridad vial para prevenir este tipo de accidentes que pueden ser muy graves para nuestro cerebro".

A la asociación sí que llega algún caso de personas que han sufrido un accidente de tráfico. Y aprovechan el control rutinario que organiza la Policía Local, como el desplegado en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, para transmitir una información que puede ser vital, así como la labor que desarrolla la asociación.

Una labor que han extendido hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde, desde el pasado mes de septiembre, todos los viernes, de 9 a 11, tienen un espacio en el que informan a familias y dan asesoramiento. Todas las semanas reciben visitas, pero desde Adacebur reclaman que los profesionales sanitarios les deriven más personas.

En el HUBU se pueden atender entre 600 y 700 casos cada año y a la asociación le llegan unos 80 nuevos casos, por lo que aún hay mucho margen de derivación. Esto serviría para que las familias tuvieran acceso a información y recursos alternativos, teniendo en cuenta que una rehabilitación puede costar entre 8.000 y 15.000 euros al mes.