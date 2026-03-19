¿Quieres conocer los depósitos de agua de Burgos? Del 23 al 27 de marzo se abren al público

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, ha diseñado una semana de actividades destinada a poner en valor una gestión que el presidente del ente municipal, Juan Manuel Manso, calificaba de «sobresaliente». «El objetivo es trasladar a la ciudadanía el esfuerzo de la ciudad por liderar el sector a nivel nacional mediante la innovación y la digitalización del ciclo integral del agua», aseveró el también vicelacalde de la ciudad.

Como gran novedad, Aguas de Burgos abrirá las puertas de sus infraestructuras más emblemáticas. Del 23 al 27 de marzo, los ciudadanos podrán participar en visitas guiadas a los depósitos de agua ubicado en el cerro de San Miguel, instalaciones que datan de 1892 y que siguen prestando servicio diario.

«Es la primera vez que se permite el acceso al interior de estos depósitos en Burgos», destacó el gerente del servicio, Antonio García Pastrana, quien explicó que «se han aprovechado los trabajos de limpieza y mantenimiento de uno de ellos para vaciarlo y abrirlo al público general».

Las visitas se realizarán en grupos reducidos con una duración de una hora, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Los interesados en conocer de cerca la dinámica del ciclo del agua en la ciudad deben reservar su plaza a través del correo electrónico: visitas@aguasdeburgos.com.

Jornadas

Por otra parte, Aguas de Burgos, en colaboración con la Universidad de Burgos, celebrará el próximo 25 de marzo la jornada técnica ‘Futuro digital del agua de Burgos: digitalización e innovación en la gestión del ciclo urbano del agua’, un encuentro «orientado a divulgar de forma accesible los avances tecnológicos aplicados al abastecimiento y saneamiento urbano», apuntó Manso.

El evento tendrá lugar en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, en horario de 11:30 a 14:00 horas, y está dirigido a estudiantes, profesorado, técnicos municipales, investigadores y público interesado en la sostenibilidad y la innovación.

La jornada se desarrollará en formato de aula abierta, combinando divulgación técnica y participación académica, con el objetivo de explicar el impacto positivo de la digitalización en la eficiencia, la resiliencia y la calidad del servicio. En este contexto, se presentarán proyectos estratégicos impulsados por Aguas de Burgos en colaboración con la Universidad, como Digitaguabur y +WeBur, centrados en la transformación digital del ciclo urbano del agua.

En este sentido, Manso aseveró que a través de proyectos punteros como Digitaguabur y +WeBur, la entidad busca optimizar cada etapa del ciclo hídrico. «No se trata de implantar tecnología por implantarla», sino «lograr un reflejo directo en la eficiencia del servicio, permitiendo anticiparse a averías, cuidar mejor las infraestructuras y tomar decisiones más inteligentes y sostenibles para el medio ambiente».

El programa incluirá dos ponencias principales. La primera «abordará el uso de las aguas residuales como herramienta para la vigilancia de la salud pública, poniendo en valor su papel en el control epidemiológico y su encaje en el marco normativo europeo, especialmente en relación con la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas», señaló García Pastrana.

La segunda ponencia se centrará «en la aplicación de bioindicadores, la innovación digital y la ciencia ciudadana para la conservación de los ecosistemas fluviales, con especial atención a los ríos Arlanzón, Vena y Ubierna». En ella se expondrán iniciativas de monitorización ambiental, análisis de biodiversidad y participación social como herramientas para evaluar y mejorar la calidad de las masas de agua.