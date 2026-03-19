Detenida por defraudar 4.000 euros a un hombre en Burgos con la estafa del amor

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Efectivos de la Guardia Civil, en el marco de la operación denominada ‘Burlove’ detuvieron en la Comunidad de Madrid a una mujer de 34 años de edad como presunta autora de un delito de estafa, bajo el método conocido como ‘catphising’ o estafa del amor, a un vecino de la comarca burgalesa de La Bureba, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre pasados en una localidad de la comarca de La Bureba. A raíz de la denuncia de la víctima y fruto de las primeras pesquisas policiales, se supo que durante este periodo había entablado amistad con una mujer, a través de redes sociales. Bajo un falso perfil, ella se presentó como militar de otro país y más tarde alegó que la destinaban de misión a un país en guerra. Abusando de la confianza creada pretextó falsamente encontrarse con falta de fluidez económica al tener sus cuentas bancarias bloqueadas.

Le embaucó, le pidió ayuda para viajar a otro lugar y así eludir la misión. A la vez le demandó que le transfiriera 800 euros, acción que reiteró días después, solicitándole 3.200 euros, a lo que accedió. Tras el relato de la persona perjudicada que afirmó haber sido engañado y estafado -ya que al momento ella cortó la relación y desapareció-, efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos iniciaron una ardua investigación.

Verificaron primeramente la existencia de una trama bajo la que se ocultaba la presunta estafadora. Seguidamente actuaron con rapidez para rastrear el dinero y conocer la cuenta bancaria desde la que ‘operaba’ y así poder bloquearla judicialmente, acción que permitió recuperar 3.200 euros del total que le había sido timado.

Paralelamente, un exhaustivo trabajo de estudio y análisis de las ‘huellas digitales’ dejadas por esta persona, logró su identificación y localización en la Comunidad de Madrid, donde finalmente fue detenida. Las diligencias instruidas junto con la presunta autora fueron puestas a disposición del Juzgado de Briviesca.