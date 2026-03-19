El PP quiere que ProBurgos desarrolle y gestione el futuro Centro Cidiano

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Más competencias para la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos, ProBurgos. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesttreros, ha confirmado que el objetivo de su formación es que ProBurgos se encargue de dar forma y gestionar el futuro Centro Cidiano. El PP justifica esta decisión en la experiencia técnica y operativa de la sociedad, que «ya lidera eventos de gran calado vinculados a esta figura histórica como la propia Semana Cidiana», tal y como apuntó.

El nuevo espacio museístico y cultural se ubicaría en el edificio de la calle Asunción de Nuestra Señora, 3, inmueble que anteriormente albergaba el Centro de Recepción de Peregrinos. La propuesta de los populares de que sea ProBurgos quien se encargue de este recursos turístico continúa con la fricción política habitual. La oposición ya ha manifestado sus dudas respecto a este modelo de gestión, mostrando su rechazo o falta de apoyo a que sea el ente quien centralice estas competencias.

Proyectado para ser un museo de interpretación del Cid, el proyecto lleva años de retraso y redefiniciones desde las primeras propuestas en el año 2014. Aunque se ha anunciado su reactivación para antes de finalizar el mandato, el proyecto ha enfrentado cambios de ubicación, problemas presupuestarios y críticas por la falta de avances.

Ya en 2014 se hablaba de un centro de interpretación cidiano, y en 2018 el Ayuntamiento retomó el proyecto tras un intento fallido de ubicarlo en el antiguo Asador Aranda. Con la llegada de Ayala a la Alcaldía, la alcaldesa anunció en 2024 que el proyecto se instalaría en el Arco de Santa María para ahora cambiar de ubicación a la calle Asunción de Nuestra Señora.

Planiel

En otro orden de cosas, Ballesteros avanzó que la junta de Gobierno local ha aprobado la solicitud de una subvención del Plan Integrado de Empleo Local (Planiel), gestionada por el Servicio de Empleo de Castilla y León (ECyL) y destinada a la contratación de personal desempleado por parte de entidades locales y diputaciones.

El proyecto presentado por el Consistorio burgalés cuenta con un presupuesto total de 305.000 euros. De esta cantidad, 105.000 euros se han solicitado al organismo autonómico, mientras que el Ayuntamiento «aportará los 200.000 euros restantes de fondos propios para cubrir la ejecución del plan».

Según explicó Ballesteros, la propuesta incluye la creación de nueve puestos de trabajo con una duración de seis meses cada uno. La selección de perfiles «responde a necesidades específicas de diversas áreas municipales». Los puestos ofertados serían un arquitecto técnico para planes de energía, un ingeniero para el área de Licencias y Urbanismo, un técnico de gestión económico-financiera y un técnico para bastanteos. Asimismo, el sector turístico y cultural sumaría un técnico de turismo y dos auxiliares de apoyo cultural y personal. Completan la lista un agente de igualdad de oportunidades y veterinario para las áreas correspondientes.

Por otras parte, la junta de Gobierno local daba luz verde a la adjudicación del contrato de rehabilitación de la cubierta del polideportivo de Lavaderos, proyecto que ha sido adjudicado a la empresa Ingeniería de Cubiertas Dafer por un importe de 327.000 euros. Tras la formalización del contrato, «se procederá a iniciar las obras a la mayor brevedad».

Además, se ha formalizado la segunda prórroga del contrato de servicios destinados a los trabajos de reparación y mantenimiento de vías públicas y pequeñas reparaciones, servicio comúnmente denominado como ‘Telebaldosa’. «Tendrá efecto por un periodo anual, comprendido de junio a junio, garantizando así la continuidad de las actuaciones».