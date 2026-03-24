El tiempo en Burgos en Semana Santa: frío, viento y menos riesgo de lluvia que en los dos últimos años

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos se encamina hacia las vacaciones de Semana Santa con tiempo relativamente revuelto por el descenso térmico que se avecina y por un ambiente mucho más frío del que venían dejando los últimos días, aunque sin que por ahora aparezca una señal clara de lluvias persistentes como las que condicionaron estas fechas en los dos últimos años. Tras un miércoles todavía relativamente templado para la época, la entrada de aire frío hará caer las máximas a partir del jueves hasta situarlas en torno a los 8 grados en la capital, con valores que durante el resto del fin de semana apenas rondarán los 10.

Ese giro del tiempo obedece a la llegada de vientos del norte, que empujarán capas de aire más frío sobre buena parte del norte peninsular y dejarán un panorama claramente más desapacible en Burgos, donde al descenso de los termómetros se unirán el viento y los cielos cubiertos. El contraste será notable en apenas unas horas, ya que la previsión aún concede un pequeño respiro al comienzo de la semana, con máximas de 18 grados el martes y de 13 el miércoles, aunque acompañadas ya de mínimas frías, de -1 y 1 grado, que anticipan el cambio posterior.

Con la vista puesta en el arranque de la Semana Santa, la tendencia dominante sigue apuntando, por tanto, hacia un escenario de frío más que de lluvia. Los análisis meteorológicos manejan para el norte y el interior un ambiente casi invernal, e incluso contemplan la posibilidad de nevadas en la Cordillera Cantábrica y en el Ibérico norte si termina imponiéndose el escenario más frío que dibujan algunos modelos. En ese contexto, Burgos aparece entre las capitales que podrían moverse en máximas de solo 8 o 9 grados en los primeros compases del periodo festivo.

Aun así, la prudencia sigue siendo obligada porque la previsión a más días todavía puede variar y, en este momento, lo que mejor definido aparece para Burgos no es tanto un episodio de precipitaciones generales como una sucesión de jornadas de frío, viento y cielos cubiertos. De hecho, los pronósticos contemplan de momento la posibilidad de lluvia el sábado y de algún chubasco el domingo por la tarde, pero sin dibujar un episodio prolongado ni especialmente generoso en acumulados.

La imagen que deja a día de hoy la previsión para la provincia es la de una Semana Santa que obligará a sacar el abrigo y que, salvo cambio de tendencia en las próximas actualizaciones, no apunta de entrada a un temporal de agua como el que frustró celebraciones y desplazamientos en años anteriores. El frío parece asegurado, pero la lluvia, al menos por ahora, parece que no será la protagonista.