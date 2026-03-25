Burgos refuerza su posicionamiento gastronómico en Alimentaria

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El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ProBurgos), participa hoy y mañana en Alimentaria, el principal encuentro internacional de la industria alimentaria, bebidas y gastronomía, que se celebra en Barcelona hasta el 26 de marzo.

La ciudad estará presente con un espacio propio dentro del stand de Saborea España, junto a otros cinco destinos gastronómicos como Cambrils, Casteldefells, Lanzarote, Valladolid y Vinarós, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino turístico y gastronómico nacional y dar visibilidad a sus productos y profesionales ante un público especializado.

Durante las dos jornadas de participación, Burgos desarrollará distintas acciones de promoción orientadas a acercar su oferta gastronómica a los asistentes, en un entorno profesional que reúne a miles de empresas y visitantes internacionales y que constituye una plataforma estratégica para la generación de oportunidades de negocio y proyección exterior.

El espacio ‘Tapeando y brindando’ del stand acogerá catas y degustaciones dirigidas a público profesional, en las que Burgos estará presente en varios pases a lo largo de los días 25 y 26 de marzo. En estas actividades participarán algunos de los miembros adheridos al Club de Producto Burgos Gastronomy City. En esta ocasión, los miembros del Club que asistirán son Bodegas Decorus, que dará a conocer sus vinos de la Denominación de Origen Arlanza, Delicias de Burgos representando al comercio local con varios y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos (ACOREBU), a través del chef Alberto Navarro, que realizará diferentes elaboraciones para acercar los productos y la cocina burgalesa a los asistentes.

La presencia en Alimentaria se enmarca en la estrategia de promoción del destino impulsada por el Ayuntamiento de Burgos a través de ProBurgos para consolidar su posicionamiento en el ámbito gastronómico, reforzar su proyección en mercados profesionales y generar nuevas oportunidades de colaboración y comercialización.

Alimentaria celebra en 2026 su 50ª edición y se ha consolidado como una de las principales ferias internacionales del sector, con la participación de miles de empresas expositoras y profesionales procedentes de numerosos países, lo que la convierte en un escaparate de referencia para la innovación, la internacionalización y las tendencias de consumo en la industria agroalimentaria.