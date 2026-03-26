Ballesteros asegura que el posible acuerdo con el concesionario de la Escuela de Música «estará avalado por un informe técnico y jurídico»

Familias afectadas por el cese de la actividad de la Escuela Municipal de Música y representantes del profesorado siguieron el debate desde el salón de Plenos.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Seguimos trabajando para alcanzar un acuerdo con la empresa gestora de la Escuela Municipal de Música que permita su reapertura el 7 de abril». Así lo aseguró la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien avanzó que, en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, «el acuerdo que se tome va a estar avalado por un informe técnico y jurídico».

Ballesteros ha subrayado que la solución no depende de una «voluntad política», sino del propio concesionario y de un marco legal que lo ampare. «Cualquier acuerdo que se tome con el gestor tiene que estar amparado por los servicios jurídicos», explicó, aclarando que dicho documento debe validar la fórmula de colaboración pero no entrar a definir cómo debe desarrollarse el servicio en sí.

En cuanto a la viabilidad económica, la portavoz ha recordado que «el Ayuntamiento mantiene su disposición a pagar el canon, como ha venido haciendo mediante reconocimientos de crédito», asumiendo además la rotura económica que supone para el gestor prestar el servicio en las condiciones actuales. «Si el gestor quisiera abrir hoy, podría hacerlo», ha puntualizado, insistiendo en que el Consistorio está dispuesto a compensar las pérdidas derivadas de la prestación.

En el momento en que se formalice el pacto, Ballesteros apunta que «se convocará una junta de Gobierno urgente y extraordinaria». El objetivo de esta sesión sería doble. «Por un lado, aprobar el acuerdo y, por otro, trasladarlo inmediatamente a los tribunales para que se incluya en la causa abierta» y que se levante la medida cautelar que actualmente permite el cierre.

Finalmente, el equipo de Gobierno ha reiterado su compromiso con los padres y profesores, quienes atraviesan «una situación de gran incertidumbre laboral y educativa». Ballesteros ha garantizado que, una vez se valide el marco legal del acuerdo, la burocracia no será un obstáculo para que la Escuela de Música «recupere la normalidad lo antes posible».