De un bálsamo en pandemia a una startup: así nació ‘Lo-kura’ en la Universidad de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Lo que empezó como una solución improvisada en plena pandemia ha acabado convirtiéndose en un proyecto empresarial vinculado a la Universidad de Burgos. Carmen Araus, graduada en Química por la UBU, es la impulsora de ‘Lo-kura Wines Cosmetics’, una startup que combina cosmética, vino y experiencias y que ahora afronta una etapa de «consolidación y crecimiento».

Recuerda de aquellos comienzos que «no tenía ni idea del formular» y que «no había hecho nunca nada de cosmética». Pero como había tiempo de sobra, se puso a investigar y acabó haciendo un bálsamo que resultó muy beneficioso para el problema dermatológico de una amiga.

A partir de ahí, la idea comenzó a crecer de forma casi espontánea. Primero con pedidos de conocidos y, después, con el desarrollo de nuevos productos. «Empezó un poco como una casualidad, pero fue funcionando y la bola se hizo cada vez más grande», resume.

Hoy, ‘Lo-kura’ ha evolucionado hacia un modelo más amplio que va más allá de la cosmética. Aunque cuenta con tres productos principales en este ámbito, el proyecto incorpora también aromas inspirados en variedades de uva como tempranillo y albillo mayor. «Son los aromas de la Ribera del Duero y del Arlanza», señala.

Además, surgió la producción de velas, cerámica perfumada y otros artículos vinculados al universo del vino. Más tarde, se sumaron experiencias como catas, talleres o eventos, que refuerzan la vertiente sensorial de la marca. Carmen explica que está en un momento ahora de expansión y también de definición de por dónde quiere seguir.

Araus, además de Química, hizo un grado superior de vitivinicultura y se formó en cosmética con varios cursos. Su actividad principal es ser profesora de Formación Profesional en Aranda de Duero, pero de esta ‘locura’ salió una empresa que ahora «cubre gastos», como comenta esta emprendedora que tiene su base en el medio rural; su empresa está dada de alta en la localidad de Villahoz, en plena Ribera del Arlanza.

En la actualidad, cuenta con varios puntos de venta, principalmente en la provincia de Burgos, aunque también tiene presencia puntual en otras zonas como Valladolid, Málaga o Valencia. Uno de sus objetivos a corto plazo es ampliar esa red y llegar a nuevos mercados, así como dar mayor visibilidad a sus productos, especialmente aquellos orientados a aliviar problemas de piel como psoriasis o dermatitis. Según explica, «es un proceso lento, hay que tener paciencia, pero estoy contenta porque va avanzando».

El proyecto forma parte desde hace unos meses del ecosistema emprendedor de la Universidad de Burgos a través de UBUEmprende, un respaldo que Araus valora especialmente. «Te da visibilidad, te conecta con otros emprendedores y aporta credibilidad al proyecto», señala. Además, destaca el apoyo mutuo entre quienes están iniciando iniciativas empresariales, algo clave en un proceso que reconoce como complejo.