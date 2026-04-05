Condenado a 10 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre a 10 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, hija de la que fue su pareja. Además, deberá indemnizar a la víctima con 12.000 euros. Además, el tribunal le prohíbe acercarse a la víctima a menos de un kilómetro durante 13 años, así como comunicarse con ella. Del mismo modo, se le inhabilita para poder ejercer cualquier profesión o actividad relacionada con menores durante 17 años.

El acusado mantuvo una relación sentimental con la madre de la menor a partir de agosto de 2019, y un año después se fueron a vivir juntos en compañía de la hija menor de ella. Según se recoge en la sentencia, la relación se rompió en el año 2020, estando ella embaraza del acusado, momento en el que la menor se fue a vivir con su madre.

Según se recoge en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, el 19 de marzo de 2022, el acusado se quedó al cuidado de la menor y del hijo que había tenido en común con la madre de la menor. Momento que aprovechó para llevarla a la habitación y tras desnudarla y desnudarse él le introdujo el pene en la boca. La menor se lo contó a su madre, que presentó una denuncia.

Para llegar al fallo condenatorio, el tribunal tuvo en cuenta el testimonio de la menor, del que destacó «la valentía y sinceridad en la menor», por perjudicar tanto al acusado como a la madre, porque «no la había apoyado lo suficiente en sus primeras manifestaciones de abuso». Aunque los peritos no emitieron un informe sobre la credibilidad de la menor, «no pueden afirmar que la menor fabulase». Sobre el testimonio de la madre, el fallo destaca que «no es imparcial», ya que «trata de ocultar los motivos por los cuales no denunció los hechos con anterioridad».

En el fallo se recuerda que cuando la menor tenía seis años le contó a su madre que el acusado abusó de ella sexualmente, lo que hizo que el acusado acudiera al domicilio, donde hablaron de ello y llegaron a la conclusión de que había sido un malentendido, por lo que el tribunal no considera probados estos hechos, anteriores a marzo de 2022. Y aunque no quedó acreditado, el tribunal estima que «puede ser tomado como una corroboración periférica, en el sentido de que no era la primera vez que la menor ponía en conocimiento de su madre hechos similares». El tribunal destaca que la madre de la menor «no reaccionó adoptando medidas en su favor», sino que «prevaleció el no perjudicar a su pareja, el ahora acusado».

Por tanto, el tribunal considera «evidente» que la menor contó los abusos que sufrió a los 6 años, así como amigos de los padres, y que no se denunciaron. De hecho, las declaraciones de la madre durante el juicio no coinciden con lo relatado por la víctima y la juez llega a la conclusión de que la madre «no es imparcial y trata de ocultar los motivos por los cuales no denunció los hechos.

El acusado negó los hechos, aunque admitió que cuando la niña tenía 6 años le contó a la madre que la había violado y que luego la niña dijo que era mentira, pero cuando la menor habló con las psicólogas aseguró que no era una invención y les dijo que se lo había contado a su madre en tres ocasiones. La menor insistió en que el acusado le quitaba la ropa y se subía encima de ella, cuando tenía 5 años, y la agredía sexualmente, así como ponerle vídeos de él practicando sexo con otra mujer, algo que hacía cuando su madre se iba de casa. Y después de contárselo varias veces a su madre, esta lo denunció.

El tribunal considera relevantes una serie de conversaciones por Whatsapp que mantuvieron entre el acusado y la madre después de que está última presentara la denuncia. En esas conversaciones a través de la aplicación de mensajería la madre le reprochaba al condenado el daño que había hecho a la niña y el respondía que «es como algo que me domina, te lo juro. Que me controla y luego me siento basura».

Aunque el acusado, durante su declaración el juicio, alegó que esas conversaciones hacían referencia a que se había acostado con otras mujeres, el tribunal considera que «no resulta creíble», puesto que no estaban juntos en esos momentos y aunque tenían un hijo en común para la jueza no tiene sentido que la madre le preguntara por la niña, «por lo que había hecho y que él le pida perdón por haber estado con otras mujeres».