Vuelve la Fiesta del Esqueje a El Granero: Una cita para intercambiar plantas y saber en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Fiesta del Esqueje regresa a El Granero los días 8 y 9 de abril. Lo que comenzó como una reunión de aficionados se consolida en su tercera edición con un programa que incluye talleres, intercambio de conocimientos y la presentación del libro ‘La memoria de las plantas’.

Así lo explica Carlos Jaén, dueño del establecimiento y promotor de esta original iniciativa junto a la Asociación Ábrego. La fiesta cumple tres años de trayectoria y es una cita obligada para los amantes de las plantas por cada estación, demostrando que «el interés por la jardinería en la ciudad está más vivo que nunca».

La afición por las plantas ha dejado de ser una actividad únicamente para «personas con mucha mano» para convertirse en un fenómeno extendido también entre los jóvenes. Según Jaén este amor por lo verde ha sido impulsado en gran medida por las redes sociales, que «han facilitado la difusión de cuidados y avances técnicos».

«Tener verde en casa siempre da alegría. Ayuda a crear un rincón tranquilo y a hacer de nuestra casa nuestro refugio personal», comenta Jaén, quien señala que «esta necesidad de hacer de nuestra casa un sitio lo más acogedor posible se vio acrecentada con la pandemia». Además, destaca que «es una afición accesible a todos los niveles y relajante que permite conectar con la naturaleza sin salir del hogar».

La jornada

La filosofía de la jornada huye de la acción comercial. «Nadie está obligado a traer tantas plantas como se lleva. «Se trata de un intercambio», apunta Jaén. «Llenaremos las mesas de los esquejes que nos vayan trayendo para, a partir de las 18 y hasta las 22 horas, quienes se acerquen a El Granero puedan hacer un intercambio y además charlar sobre los cuidados y el mantenimiento de cada especie o aclarar dudas con quienes más saben del asunto», apunta.

La cita no solo se quedará en el intercambio de esquejes. La programación se completa con varias acciones que harán de esta fiesta un encuentro de «aprendizaje».

Así, la edición incorpora el ‘Hospital de Plantas’, una propuesta nacida de los propios usuarios. «El miércoles de 18 a 20.30 horas, varios clientes con ‘mano para lo verde’ estarán presentes para asesorar a quienes tengan ejemplares en mal estado, ayudándoles a revivir sus plantas y compartiendo trucos para mantenerlas sanas y bonitas», explica Jaén.

El evento acogerá también el miércoles a las 19.30 horas la presentación del libro ‘La memoria de las plantas’, de Demetrio Delgado. «La obra no solo es una ruta por el reino vegetal, sino que analiza cómo determinadas plantas han influido en la cultura burgalesa y su cómo ha sido su integración en las tradiciones locales», señala Jaén, quien asegura que «Delgado eligió El Granero para esta presentación por la estrecha vinculación del local con el territorio y el medio ambiente».

El jueves 9 de abril, la asociación Ábrego dinamizará un taller de semilleros. «El objetivo es que cada asistente pueda llevarse su propio cultivo a casa», apunta Jaén, quien anima a los participantes a «traer sus propias semillas para iniciar el proceso de crecimiento desde cero».

Tanto para el taller como par la charla, Jaén señala que «no es necesario apuntarse», pero pide «puntualidad y permanecer durante toda la actividad». La cita está abierta a todo el mundo, «desde expertos botánicos hasta personas que no tengan ni idea y quieran empezar de cero en el mundo de las plantas».