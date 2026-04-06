El sector servicios lidera la caída del paro en Burgos, que cierra marzo con 355 desempleados menos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos arranca la primavera con buenas noticias para su mercado laboral. Durante el pasado mes de marzo, las listas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) se redujeron en 355 personas, lo que supone un descenso del 2,62% respecto al mes febrero. Esta tendencia se consolida con fuerza al comparar los datos con el mismo mes del ejercicio anterior y es que hoy hay un 5,9% menos de desempleados que en marzo de 2025, con 829 parados menos que hace un año, situando la cifra total de demandantes de empleo en 13.215 personas.

Del total de desempleados, 5.286 son hombres y 7.929 son mujeres. Como es habitual en estas fechas y la llegada del buen tiempo, el sector servicios ha sido el principal protagonista de la bajada, restando 254 personas a las listas del paro. No obstante, la industria y la agricultura también han aportado cifras positivas, con un descenso de 36 y 33 personas respectivamente, lo que demuestra una mejoría moderadamente equilibrada en el tejido productivo de la provincia. También cae el paro en el sector de la construcción con 30 desempleados menos y en el ámbito de sin empleo anterior, con dos personas menos en la listas del paro.

De esta forma, el sector servicios aglutina el mayor número de parados de la provincia burgalesa con 9.531 demandantes de empleo. Le sigue el sector industrial con 1.534 desempleados; construcción con 781 parados; agricultura con 455 demandantes de empleo y cierra el listado ‘sin empleo anterior’ con 914 desempleados.

Por edades, el desempleo afecta de manera más significativa a los trabajadores de mayor edad, concentrando el grueso de la cifra total en el segmento de mayores de 45 años con 8.001 parados. A medida que descendemos en los tramos de edad, las cifras se reducen y es que el grupo de 30 a 44 años cuenta con 3.162 personas en búsqueda de empleo, mientras que en el sector joven se registran 1.043 desempleados de entre 25 y 29 años y 1.009 menores de 25 años. Estos datos reflejan una brecha generacional considerable, donde el colectivo senior enfrenta el mayor volumen de desocupación en la provincia.

A nivel regional, Burgos se sitúa como el tercer motor de creación de empleo en Castilla y León en el pasado mes de marzo. Solo Valladolid, con una bajada de 384 personas, y León, con 363, superaron en cifras absolutas el dinamismo burgalés. En el conjunto de la Comunidad, el paro retrocedió en 1.673 personas, dejando el cómputo global en 103.045 desempleados.

CONTRATOS

En lo que respecta a la actividad contractual, Burgos cerró marzo con un total de 8.682 nuevos contratos firmados. De este volumen, la temporalidad sigue ganando terreno con 5.186 contratos, mientras que 3.496 trabajadores se incorporaron bajo una modalidad indefinida.

Este número de contratos supone un crecimiento importante en comparación con el mes anterior, con 1.502 contratos adicionales que suponen un incremento del 20,9% respecto a febrero. Asimismo, la tendencia interanual es igualmente positiva, ya que se registraron 1.409 contratos más que en el mismo mes del año pasado, lo que representa un aumento del 19,3%.

PRESTACIONES

Finalmente, el informe del SEPE destaca la cobertura de la red de protección social en la provincia. En la actualidad, 8.908 burgaleses son beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo. Atendiendo a la cuantía destinada a estas prestaciones, marzo supuso un desembolso de 14 millones de euros, 10 de ellos destinados a las prestaciones contributivas.

La mayoría de los beneficiarios, un total de 6.103 personas, percibe la prestación contributiva, mientras tanto, 2.793 ciudadanos son receptores de subsidios y 12 personas cuentan con la Renta Activa de Inserción (RAI). En lo que respecta al mes de marzo, el Servicio Público de Empleo recibió 2.636 solicitudes de prestaciones. Del total 2.470 correspondieron a la prestación contributiva; 164 para subsidio y 2 más para la Renta Activa de Inserción. En cuanto a las altas, en marzo se aprobaron 2.586. Del total, 2.430 corresponden a prestaciones contributivas; 154 a subsidios y 2 a Renta Activa.