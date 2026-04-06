Castilla y León y Madrid exigen la reapertura del tren directo de Burgos

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La Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Comunidad de Madrid coincidieron hoy en exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la reapertura del Corredor Central Madrid-Burgos, que lleva cerrado desde hace tres lustros, para mejorar la competitividad de las empresas y para favorecer la cohesión territorial.

El consejero en funciones de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, expuso que esta exigencia "se asienta en un consenso social y en un consenso económico y empresarial" ya que esta infraestructura, "complementaria al Corredor Atlántico que tan importante es en el nordeste de la Península Ibérica", es clave para "generar oportunidades empresariales que den una mayor competitividad, que atraigan inversiones, que puedan crear puestos de trabajo y que además compongan una suerte de cohesión territorial", informa Ical.

En la misma línea, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, instó al Gobierno a actuar con "responsabilidad" con el tejido empresarial de Madrid y Burgos; y "visión de Estado", porque es un proyecto que "aumenta la competitividad de España". "El Gobierno de Pedro Sánchez está dedicado a otros ministerios, como tapar su corrupción, en vez dedicarse a invertir en infraestructuras de transporte, que es lo que necesitan los españoles para que el país siga creciendo", subrayó.

Los dos consejeros participaron en la jornada dedicada, precisamente, al Corredor Central Madrid-Burgos y que fue organizada por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Burgos (FAE Burgos) con la colaboración de UNO Logística. Una jornada que sirvió para que distintos 'actores' del tejido social, empresaria e institucional de Castilla y León y la Comunidad de Madrid reivindicasen la reapertura de esta infraestructura.

"Es una satisfacción que el empresariado de Madrid y el de Burgos, una de las provincias más importantes de Castilla y León, conciten aquí sus voluntades de exigir y reivindicar, como lo está haciendo el Gobierno de Castilla y León desde hace mucho tiempo, la reapertura de este Corredor Central", resaltó el consejero castellano y leonés, que hizo hincapié en que "Burgos es uno de los territorios con mayor potencia industrial de España y de Castilla y León y necesita de la reapertura de este corredor central".

"Desde el Gobierno de Castilla y León siempre hemos considerado determinante la reapertura del llamado 'tren directo'. Consideramos que la recuperación no debe medirse solo en rentabilidad económica, sino también como elemento clave en lo social, como vehículo de cohesión territorial y elemento clave para frenar la despoblación", aseveró. Asimismo, aseguró que las cifras necesarias para la reapertura (que según se comentó durante la jornada no superaría lo 2.000 millones de euros), son "perfectamente asumibles".

Según explicó Sanz, "las cifras de inversión en términos de infraestructuras ferroviarias que son necesarias serían perfectamente viables", por lo que exigió al Gobierno acelerar los pasos que hacen falta para llevar a cabo esta reapertura, como el estudio de viabilidad cuyo resultado, según resaltó el consejero, "esperamos desde hace mucho tiempo". "Mientras tanto lo que está haciendo el Gobierno de Castilla y León es desarrollar una estrategia logística que va a acompañar tanto el desarrollo del Corredor Atlántico como la previsible reapertura del Corredor Central a fin de dotarle de contenido, de carga empresarial en definitiva", apuntó el consejero. Además, instó al Gobierno a integrar este Corredor Central en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) "porque es una infraestructura realmente significativa".

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid enfatizó que el Corredor Central "es una red ferroviaria fundamental", ya que supone "una oportunidad para el incremento de la competitividad del transporte, no solo de mercancías, sino también de viajeros".

"En estos días donde estamos viendo que el servicio de infraestructuras que gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso el Ministerio de Transportes, y todas las infraestructuras del transporte, especialmente las ferroviarias, están fallando, creemos que ir de la mano los gobiernos autonómicos y, en este caso, con los empresarios de Burgos y de Madrid, es fundamental para reactivar esta red", subrayó el dirigente madrileño que lamentó que esta infraestructura haya acumulado "15 años de parálisis en todos los sentidos".

"Por lo tanto, le exigimos al Gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez, que invierta todo lo que sea necesario para reabrir esta red ferroviaria y, sobre todo, hacerlo de una manera urgente", insistió recordando que "cada día que pasa, cada año que pasa, esa infraestructura ferroviaria se va deteriorando en mayor medida, por lo que cada día que pasa, cada año que pasa, la inversión para la reapertura será mayor".

Las organizaciones empresariales coincidieron con los dirigentes políticos al exigir la puesta en marcha de esta infraestructura. "Es muy importante para mejorar la competitividad, ya que este Corredor Central disminuiría bastante los costes logísticos para poner nuestros productos en el mercado europeo y mundial", enfatizó el presidente de FAE Burgos, Ignacio San Millán Valdivielso, que recordó que el tejido empresarial de la provincia castellano y leonesa "lleva muchos años" solicitando la reapertura de este Corredor Central Madrid-Aranda-Burgos "para luego conectar desde Irún hacia el resto de Europa".

En este sentido, el presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva, Presidente de CEIM, lamentó que "inexplicablemente esta infraestructura, que es vital para la conexión entre unas partes muy importantes de España y la conexión de Madrid con el norte de España y con Francia, lleve tantos años abandonado". "Es el momento de volver a impulsar el mantenimiento y la recuperación de unas infraestructuras que son absolutamente imprescindibles para la competitividad, para el transporte y la logística de una zona tan importante de España. Por eso hoy aquí nos reunimos y agradecemos la colaboración, por supuesto, de FAE Burgos y la participación de los gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid para trabajar todos conjuntamente y reivindicar al Ministerio que vuelva a poner en marcha esa infraestructura", subrayó.

"Ya vamos tarde", denunció el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, que recordó que en este caso no se está pidiendo "levantar una nueva infraestructura", sino poner en marcha una ya existente que sufrió un contratiempo hace 15 años.