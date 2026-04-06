Aronici Castillo sustituirá a Paredes como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos

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Aronici Castillo, número 14 de la candidatura del PSOE de Burgos en las elecciones municipales de 2023, sustituirá a Estrella Paredes como concejala del Ayuntamiento de Burgos.

Un escenario al que se llega tras las últimas elecciones autonómicas en las que Paredes resultó elegida como procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, por lo que abandonará el cargo en el consistorio burgalés.

De tal manera, que este próximo lunes, 13 de abril, durante un Pleno Extraordinario, la socialista renunciará a su acta. Así, se produce la entrada de Castillo en el consistorio burgalés.

Aronici Castillo, de 49 años, formada como auxiliar administrativo actualmente es empresaria de hostelería y ha trabajado en la atención sociosanitaria para personas dependientes. Asimismo, es miembro de la Asociación de Ciudadanos Dominicanos en Burgos. Castillo afronta esta nueva etapa con “ilusión”, y con una gran responsabilidad “para trabajar por Burgos y su futuro”, además de dar voz a la comunidad latina de la ciudad en el Pleno de la ciudad de la mano del Grupo Municipal Socialista.