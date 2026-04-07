Burgos cierra la operación especial de tráfico de Semana Santa con dos fallecidos y 18 heridos

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Burgos cierra la operación especial de tráfico de Semana Santa con uno de los balances más trágicos de los últimos años. Durante el tiempo que estuvo activa la operación, entre las 15.00 horas del viernes 27 de marzo y las 00.00 horas del lunes 6 de abril se han registrado dos fallecidos, 14 heridos leves y cuatro graves.

Según informa la DGT, durante este periodo ha habido "tráfico muy intenso", con la mañana del jueves 2 de abril como la que más densidad de circulación registró, alcanzando los 3.400 vehículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia: A-1, AP-1, A-231 y A-62.

El miércoles 1 de abril fue un día negro en las carreteras de la provincia, con dos fallecidos. La conductora de una furgoneta francesa moría en un choque frontal con un camión articulado en la carretera N-I. Un menor de 9 años fallecía en otra colisión frontal entre dos vehículos en la N-629, en Medina de Pomar.

El último día de la operación especial de Semana Santa registró retenciones en vías como la AP-1, especialmente en el entorno de Briviesca, así como en la A-62 y en la circunvalación BU-30, sobre todo entre Buniel y Villagonzalo Pedernales.