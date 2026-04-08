Las visitas a Atapuerca crecen un 8% en Semana Santa

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Las visitas al Sistema Atapuerca volvieron a crecer durante la Semana Santa. En concreto, las personas que dedicaron su tiempo a visitar dichos centros aumentaron un 8,31 por ciento con respecto los mismos días festivos de 2025. Así, un total de 12 885 personas visitaron la exposición permanente del Museo de la Evolución Humana, los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y el Centro de Arqueología Experimental (CAREX) de Atapuerca desde el miércoles, 1 de abril, hasta el domingo, 5 de abril por las 11 896 personas que lo hicieron el año pasado.

Los visitantes a la exposición permanente del Museo durante estos cinco días sumaron 6556 personas, un 3,08 por ciento más que en 2025, en el que fueron 6360 personas las que visitaron dicha exposición permanente los mismos días.

Por lo que respecta a las visitas en la Sierra de Atapuerca los yacimientos sumaron 3266 visitantes desde el pasado miércoles al domingo, un 8,58 por ciento más que durante los mismos días del año pasado y el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca 3063, un 21,16 por ciento más que el año anterior, en el que recibió 2528 visitantes.

El viernes, 3 de abril, fue el día en que más visitantes recibieron los centros del Sistema Atapuerca (3240) de los que 1715 se pasaron por la exposición permanente del MEH, 779 por los Yacimientos y 746 por el Carex de Atapuerca.