La Policía Local realiza una veintena de intervenciones por vertidos, obras sin permiso y ruidos en Semana Santa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local ha realizado una veintena de intervenciones por vertidos, obras sin permiso y ruidos en Semana Santa. Así, detuvo, en colaboración con la Policía Nacional, a un hombre de 57 años por la presunta comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la avenida Constitución Española el pasado Jueves Santo sobre las 19:30 horas.

Por otro lado, agentes adscritos a la Unidad de Policía Administrativa –UPAD– y de Medio Ambiente -UMA- han realizado una veintena de intervenciones en distintos ámbitos durante la pasada Semana Santa.

Entre ellas destacan varios operativos en control de pesca realizados en la ribera del río Arlanzón, donde se identificó a más de 10 pescadores que cumplían con todas las garantías y obligaciones previstas en la legislación.

Asimismo, se han efectuado varias intervenciones relacionadas con vertidos realizados de manera incontrolada e ilegal en el entorno de San Esteban de los Olmos o el Barrio de Villatoro y se ha identificado al autor de un vertido de escombros provenientes de una obra, arrojados en el contenedor titularidad de otra empresa, con el perjuicio que ello genera.

En la calle Guardia Civil y gracias al aviso de un ciudadano, se pudo identificar y proponer para sanción a una empresa que tras realizar una obra de reparación por una avería sanitaria había depositado en la isleta junto a los contenedores material de loza derivada de dicha reparación sin darle el correspondiente tratamiento.

Por otro lado, la Unidad de Medio Ambiente con la que cuenta la Policía Local realizó tres rescates de fauna protegida, como un torcecuello, un ánade real y un cernícalo, este último avistado en las proximidades de la avenida Príncipe de Asturias con lesiones en un ala, por lo que fue trasladado al CRAS de Albillos, en colaboración con un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León.

Tras un aviso ciudadano, en el Parque de la Luz se realizó una intervención por avistamiento de nidos de procesionaria y el hallazgo de dicha especie a ras de suelo en los jardines del entorno, dando de inmediato aviso al servicio de plagas municipal para su limpieza e informando el servicio de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos para su control y seguimiento.

Las intervenciones por ruidos y molestias también fueron recurrentes durante esta Semana Santa por la realización de diversas obras. Las inspecciones realizadas permitieron constatar que dos de ellas no contaban con la correspondiente declaración responsable o no se ajustaban a lo descrito en las mismas, informando de ello a la unidad de licencias municipales.