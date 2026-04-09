El Correo de Burgos

El Euromillones deja un premio de El Millón en Burgos

Lotería Diana, donde se selló el boleto agraciado con un millón de euros.

Lotería Diana, donde se selló el boleto agraciado con un millón de euros.TOMAS ALONSO

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Europa Press
Valladolid

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Un boleto sellado en la capital burgalesa ha sido el agraciado con 'El Millón' del sorteo del Euromillones de este martes, 7 de abril, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías número 18 de Burgos, situada en C.C. Camino de la Plata - Avenida Castilla y León, s/n.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 14, 49, 11, 19 y 36. Las estrellas han sido el 7 y el 6. La recaudación ha ascendido a 43.569.869,20 euros.

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