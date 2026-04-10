El edificio de las piscinas de Capiscol incorporará una sala de musculación

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El edificio que alberga las piscinas municipales de Capiscol incorporará en breve un espacio de biblioteca y una sala de musculación, actuación con la que el Ayuntamiento de Burgos pretende ampliar la oferta y responder a una demanda creciente de los usuarios. La alcaldesa, Cristina Ayala, visitaba las dependencias tras la parada técnica llevada a cabo entre el 28 de marzo y el 5 de abril para realizar trabajos de mantenimiento y mejora.

La nueva zona de entrenamiento comenzará a acondicionarse «de forma inmediata» y estará dotada con maquinaria que se renovará en el marco del nuevo contrato municipal para equipar los gimnasios de las distintas instalaciones deportivas de la ciudad.

La regidora detalló que durante los días de cierre se acometían diferentes actuaciones en el recinto. Entre ellas destacaba la nivelación e impermeabilización del pediluvio de acceso a la piscina, una intervención destinada a mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Según explicó la alcaldesa, estos trabajos, ejecutados por personal municipal, son habituales en este tipo de cierres técnicos que permiten intervenir en las instalaciones «sin afectar especialmente al servicio en la temporada de mayor uso». Así, también se llevaba a cabo un mantenimiento del vaso de la piscina y su entorno, con la renovación de baldosas deterioradas en el canal de desbordamiento y en el perímetro del vaso principal. En los vestuarios, por su parte, se reparaban los canales y las duchas del vestuario femenino, además de sustituir cierres de cabinas y piezas dañadas por el uso intensivo de la instalación. Los trabajos se han completado con labores de pintura en distintas dependencias, una limpieza en profundidad de las instalaciones y la revisión de los sistemas de depuración y del sistema térmico.

Además, el Ayuntamiento prevé más obras en otras piscinas municipales una vez entre en vigor el presupuesto. Invertirá, por ejemplo, cerca de 200.000 euros en las piscinas de verano de San Amaro, mejora que, según la concejal de Deportes, Carolina Álvarez, estará lista «justo para la temporada» si nada se tuerce.